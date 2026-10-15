İstanbul'daki sel felaketinden acı haber
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul'daki sel felaketinden bir acı haber daha geldi. Ölü sayısı 4'e yükseldi. Ölen kişinin kimliği belli oldu.
Beykoz'da bir okul inşaatında kuyuya biriken suyun tahliyesini yapmak için çalışan işçi Faik Şentürk, kuyuya düşerek hayatını kaybetti. Sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükselirken, 7 kişinin de hastanelerde tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.
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