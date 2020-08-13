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Türkiye, patlamanın sarstığı Lübnan'da sağlık sektörünün yaralarını sarmaya devam ediyor

Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Başkan Vekili Serkan Topaloğlu ve beraberindeki heyet Lübnan'daki sağlık sektörüne destek çalışmalarını görüşmek üzere Beyrut'a geldi - Topaloğlu, Lübnan'da Başbakan ve Sağlık Bakanı ile Türkiye'nin Sayda kentinde inşa ettiği hastanenin faaliyete girmesini görüşecek

Yeniakit Publisher
2020-08-13 09:29:49 -
Türkiye, patlamanın sarstığı Lübnan'da sağlık sektörünün yaralarını sarmaya devam ediyor

BEYRUT (AA) - Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, 4 Ağustos'ta Beyrut Limanı'nda meydana gelen korkunç patlamayla sarsılan Lübnan'da sağlık sektörünün yaralarını sarmak için Türkiye'nin çalışmalarını görüşmek üzere beraberindeki heyetle Beyrut'a geldi.

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği kaynaklarından alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Lübnan'a ulaşan Topaloğlu bugün Sağlık Bakanı Hamad Hassan ile bir görüşme gerçekleştirecek.

Topaloğlu, daha sonra Lübnan'ın Sayda kentinde Türkiye'nin inşa ettiği ancak henüz faaliyete girmeyen Sayda Hastanesi'ni ziyaret ederek burada incelemelerde bulunacak.

Beyrut'a gelerek burada Başbakan Hassan Diyab ile Türkiye'nin Lübnan'daki sağlık sektörüne desteğini gürüşecek olan Topaloğlu, patlamanın merkezi Beyrut Limanı'nı da ziyaret edecek.

Topaloğlu'na ziyareti sırasında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı Ortadoğu ve Afrika Dairesi Başkanı Bülent Korkmaz ve diğer yetkililerin eşlik ettiği aktarıldı.

TİKA'nın 25 milyon dolar yatırımla inşa ettiği ve 2010'da Lübnan hükümetine teslim edilen 100 yataklı Sayda'daki Türk Hastanesi, henüz faaliyete girmedi.

- Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamada 171 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 6 bin kişinin yaralandığı ve 30-40 kişinin kayıp olduğu belirtilerken, yaralılardan 120'sinin yoğun bakımdaki tedavilerinin sürdüğü ve 1500 civarında da özel tedavi isteyen yaralı bulunduğu aktarılmıştı.

Lübnan resmi makamları patlamaya saldırıdan ziyade "ihmalin yol açtığını" değerlendirmiş, bunun üzerine Lübnan sokağında sorumluların cezalandırılmasını talep eden protestolar yaşanmıştı.

Protestolar sonucunda, Lübnan Başbakanı Hasan Diyab hükümeti Cumhurbaşkanı'na istifasını sunmuştu.

- Türkiye, Lübnan'ın yardımına koştu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sağlık Bakanlığı UMKE ve Türk Kızılayı ekipleri, şiddetli patlamanın yaşandığı Beyrut Limanı'ndaki arama-kurtarma çalışmalarına katılmak üzere hemen Lübnan'a hareket etmişti.

Türkiye, patlamanın ardından aralıklarla sağlık ve insani yardım malzemeleri yüklü iki A400 tipi kargo uçağını Lübnan'a göndermişti.

Türkiye'den birçok sivil toplum kuruluşu da patlamayla sarsılan Beyrut'a gelerek arama-kurtarma, enkaz kaldırma ve insani yardım faaliyetlerine destekte bulundu.

Bu arada TİKA'nın şiddetli patlamada tahıl silolarının zarar görmesi nedeniyle oluşan acil gıda ihtiyacını karşılamak üzere yaklaşık 400 ton buğday yardımını ilerleyen günlerde Lübnan'a ulaştırması bekleniyor.

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