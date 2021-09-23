Türkiye, özgürlükleri koruyan ve geliştiren bir anlayışla cumhuriyetin ikinci yüzyılına yürümektedir

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye’nin, iç ve dış güvenlik tehditlerine rağmen hak ve özgürlükleri esas alan reform çizgisini büyük bir politik özgüvenle ortaya koyduğunu belirterek, “Türkiye devleti, özgürlükleri daraltan bir aygıt olarak değil, özgürlükleri koruyan, yaşatan ve geliştiren temel zemin olarak gören bir anlayışla Cumhuriyetin ikinci yüzyılına yürümektedir” dedi.



Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi’nin destekleriyle düzenlenen Anayasa Mahkemesinin Temel Haklar Alanındaki Kararlarının Etkili Şekilde Uygulanmasının Desteklenmesi Projesinin açılış konferansına katılan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, projenin, bireysel başvuru sonucunda verilen kararların, etkili şekilde yerine getirilmesine katkı sunacağına inandığını söyledi. Hak ihlallerini ortadan kaldırmanın ve bu ihlalleri müeyyideye bağlamanın, esas itibariyle hukuk devletini güçlendirmek anlamına geldiğini vurgulayan Bakan Gül, “Hukuk devletini güçlendirme yolunda en önemli adımlarımızdan biri, 2010 Anayasa değişikliğiyle hukuk sistemimize kazandırdığımız ‘Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru’ yoludur. Bu yenilik milletimizin onayıyla Anayasamıza girmiştir. 23 Eylül 2012’den itibaren uygulanmakta olan bu sistem, rotamızın hak ve demokrasi olduğunun en açık teyidi ve göstergesidir. Elbette hak ve özgürlüklerin, yerine göre suç veya haksız fiil olarak ihlali halinde, müeyyide olarak belirlenmiştir. Bir yaptırımı her zaman mümkündür. Bu imkan 2012’den önce de vardı, halen de var. Ancak, bireysel başvuru sistemi bütün çarelerin tüketildiği anda, son bir hak arama yolu olarak ortaya çıkmaktadır.” diye konuştu.