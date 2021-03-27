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Spor Türkiye Norveç'i devirdi
Spor

Türkiye Norveç'i devirdi

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takım, Norveç'i 3-0'lık skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2021-03-27 21:57:00 -
Türkiye Norveç'i devirdi

Norveç ile Türkiye, La Rosaleda Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı ay-yıldızlı ekip 3-0 kazandı.

Karşılaşmaya etkili başlayan ay-yıldızlı ekip, 4. dakikada Ozan Tufan ve 28. dakikada Çağlar Söyüncü'nün kaydettiği gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Milliler, 59. dakikada Ozan Tufan'ın harika golünde farkı 3'e çıkardı: 0-3. Maçta başka gol olmadı ve ay-yıldızlılar sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Norveç'te Thorstvedt, Caner'e yaptığı sert faulün ardından 80. dakikada direkt kırmızı kart gördü.

Gruba 2'de 2 yaparak başlayan A Milli Takımı, puanını 6'ya çıkardı. Norveç ise 3 puanda kaldı.

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