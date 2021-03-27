Türkiye Norveç'i devirdi
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takım, Norveç'i 3-0'lık skorla yendi.
Norveç ile Türkiye, La Rosaleda Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı ay-yıldızlı ekip 3-0 kazandı.
Karşılaşmaya etkili başlayan ay-yıldızlı ekip, 4. dakikada Ozan Tufan ve 28. dakikada Çağlar Söyüncü'nün kaydettiği gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
Milliler, 59. dakikada Ozan Tufan'ın harika golünde farkı 3'e çıkardı: 0-3. Maçta başka gol olmadı ve ay-yıldızlılar sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Norveç'te Thorstvedt, Caner'e yaptığı sert faulün ardından 80. dakikada direkt kırmızı kart gördü.
Gruba 2'de 2 yaparak başlayan A Milli Takımı, puanını 6'ya çıkardı. Norveç ise 3 puanda kaldı.