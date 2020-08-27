"Türkiye, NATO ve AB’nin işbirliğini engelliyor"

Münübe Yılmaz

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye’nin, Libya’ya silah akışını durdurmayı amaçlayan AB ve NATO’nun, işbirliğini engellediğini açıkladı. Alman Haber Ajansı’nın (DPA) haberine göre, Berlin’deki Avrupa Birliği savunma bakanları toplantısında konuşan Stoltenberg, NATO’nun Avrupa Birliği ile birlikte potansiyel koordinasyon yollarını aradığını belirterek, AB’nin Fayız es-Serrac başkanlığındaki Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne karşı tepkili olduğunu da aktardı. Alman Haber Ajansı’na (DPA) gore, AB, Türkiye’nin Libya’ya silah akışını engelleme yönündeki işbirliklerini desteklemiyor ve Zira es-Serrac hükümeti güçlerine yapılan silah desteğinin arkasında bizzat Ankara hükümetinin bulunduğunu iddia ediyor. Konu ile ilgili olarak geçtiğimiz hafta açıklama yapan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, dış güçlerin Libya’ya silah ambargosunu ihlal etmeye devam etmesi durumunda bu ülkelere yaptırım uygulanacağını söylemişti.