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Spor Türkiye maçı öncesi Hollanda'yı korku sardı
Spor

Türkiye maçı öncesi Hollanda'yı korku sardı

Yeniakit Publisher
2024-07-04 19:15:00 -
Türkiye maçı öncesi Hollanda'yı korku sardı

Hollandalı futbolcular Daley Blind ve Jerdy Schouten, EURO 2024 çeyrek finalinde oynanacak olan Türkiye maçından önce konuştu.

Hollandalı futbolcular Daley Blind ve Jerdy Schouten, Türkiye maçı hakkında açıklamalarda bulundu.

"TÜRKLER ÇOK GÜRÜLTÜ YAPACAK"

Türk taraftarların Berlin'de büyük destekte bulunacağını söyleyen Blind, "İşin püf noktası sahaya doğru miktarda tutku ve duygu yansıtmak ama aynı zamanda Türkleri susturmak için sakin kalacağımız anları da seçmek... Ayrıca stadyumdaki atmosferin tadını çıkarmalıyız çünkü bu işi bunun için yapıyoruz. Kendinizi kaptırmamalı ama bundan pozitif enerji almalısınız. Muhtemelen çok gürültü yapacaklar ve biz de buna hazırlıklı olmalıyız. Bizim için bir deplasman maçı olacak." dedi.

"ŞANSLI EŞLEŞME"

Öte yandan şanslı bir eşleşmede olduklarını söyleyen Blind, "Önce Romanya, sonra da Türkiye... Gruptan çıktığımızdan beri şanslı eşleşmeler yaşıyoruz. Bunu kabul etmemiz gerekir. Diğer takımların eşleşmelerine bir bakın." sözlerini sarf etti.
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SCHOUTEN: "KULAK TIKACI TAKMAYACAĞIM TABİİ Kİ"

"Daha önce hiçbir Türk kulübüne karşı oynamadım. Hayır, kulak tıkacı takmayacağım. Bundan keyif almalısınız ama aynı zamanda sakin kalmalı ve doğru seçimleri yapmaya çalışmalısınız."

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