Türkiye-Litvanya maçı ne zaman? Milli maç ne zaman Türkiye kaç puanı var?
A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar C Ligi 1.Grup'ta 3 önemli maça çıktı. Ay-yıldızlılar 4.hafta maçında Litvanya ile karşılaşacak. Peki, Türkiye Litvanya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Milli Takım Uluslar Ligi puan durumu güncel
UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla sürüyor. A Milli Takım son olarak deplasmanda Lüksemburg'u 2-0 mağlup etti. Peki, Türkiye Litvanya maçı ne gün?
Türkiye-Litvanya maçı ne zaman? Milli maç ne zaman Türkiye kaç puanı var?
Türkiye, 14 Haziran Salı akşamı Litvanya'yı konuk edecek. Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak maç saat 21.45'te başlayacak. Mücadele TRT 1'den naklen yayımlanacak.
A Milli Takım ilk maçında Faroe Adaları'nı 4-0, ikinci maçta Litvanya'yı 6-0 ve son maçta Lüksemburg'u 2-0 mağlup etti.