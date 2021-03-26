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Spor Türkiye Letonya maçı ne zaman, saat kaçta?
Spor

Türkiye Letonya maçı ne zaman, saat kaçta?

2022 FİFA Dünya Kupası Elemelerine galibiyetle başlayan A milli takım, ilk maçında Hollanda’yı 4-2’lik skorla devirdi. 2022 FİFA Dünya Kupası Elemeleri G grubunda Norveç, Türkiye ve Karadağ takımları ilk maçlarında 3 puanı elde ederek liderlik koltuğunu paylaştı. A milli takım, 2022 FİFA Dünya Kupası Elemeleri G grubu ikinci maçında deplasmanda oynayacağı Norveç karşılaşmasının ardından Letonya ile karşılaşacak. Peki, Türkiye Letonya maçı ne zaman, saat kaçta?

Yeniakit Publisher
2021-03-26 21:49:00 -
Türkiye Letonya maçı ne zaman, saat kaçta?

A milli takım, 2022 FİFA Dünya Kupası Elemeleri G grubu ikinci maçında deplasmanda oynayacağı Norveç karşılaşmasının ardından Letonya ile karşılaşacak. Yarın yapılacak olan Norveç Türkiye karşılaşmasının ardından A milli takımın Letonya ile yapacağı maçın detayları merak edilmeye başlandı. Peki, Türkiye Letonya maçı ne zaman, saat kaçta?

Letonya milli takımı, gruptaki ilk maçı olan Karadağ takımına karşı sahadan 2-1’lik skorla mağlup ayrıldı. Gruptaki ilk maçında Hollanda’yı deviren Türkiye’de ise moraller yerinde. Peki, Türkiye Letonya maçı ne zaman, saat kaçta?

Türkiye Letonya maçı ne zaman, saat kaçta?

Türkiye-Letonya karşılaşması, 30 Mart tarihi saat 21.45’te başlayacak. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda yapılacak olan müsabaka TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

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