Türkiye Kupası'nda finale çıkan son takım belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Trabzonspor deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 4-0'lık skorla yenerek adını finale yazdırdı.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fatih Karagümrük sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı bordo-mavili ekip 4-0 kazandı.
Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 54. dakikada Paul Onuachu, 69. dakikada Fountas, 73. dakikada penaltıdan ve 77. dakikada Umut Bozok kaydetti.
Bu sonucun ardından ilk maçı 3-2 kazanan Trabzonspor, toplamda 7-2'lik skorla Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi. Trabzonspor, 23 Mayıs Perşembe günü oynanacank final maçında Beşiktaş'la karşılaşacak.
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