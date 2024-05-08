  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Türkiye Kupası'nda finale çıkan son takım belli oldu
Spor

Türkiye Kupası'nda finale çıkan son takım belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-05-08 22:28:00 -
Türkiye Kupası'nda finale çıkan son takım belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Trabzonspor deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 4-0'lık skorla yenerek adını finale yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fatih Karagümrük sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı bordo-mavili ekip 4-0 kazandı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 54. dakikada Paul Onuachu, 69. dakikada Fountas, 73. dakikada penaltıdan ve 77. dakikada Umut Bozok kaydetti.

Bu sonucun ardından ilk maçı 3-2 kazanan Trabzonspor, toplamda 7-2'lik skorla Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi. Trabzonspor, 23 Mayıs Perşembe günü oynanacank final maçında Beşiktaş'la karşılaşacak.

Patnoslu küçük Nurullah'a Trabzonspor’dan büyük jest!
Patnoslu küçük Nurullah'a Trabzonspor’dan büyük jest!

Spor

Patnoslu küçük Nurullah'a Trabzonspor’dan büyük jest!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Trabzonspor'dan müthiş geri dönüş! Nijeryalı Onuachu resitali: 3 gol ve 1 asist...
Trabzonspor'dan müthiş geri dönüş! Nijeryalı Onuachu resitali: 3 gol ve 1 asist...

Spor

Trabzonspor'dan müthiş geri dönüş! Nijeryalı Onuachu resitali: 3 gol ve 1 asist...

Trabzonspor üçüncülük için avantaj sağlamak istiyor
Trabzonspor üçüncülük için avantaj sağlamak istiyor

Spor

Trabzonspor üçüncülük için avantaj sağlamak istiyor

Trabzonspor'a Samsun'da ağır darbe
Trabzonspor'a Samsun'da ağır darbe

Spor

Trabzonspor'a Samsun'da ağır darbe

Trabzonspor'a Samsun'da ağır darbe
Trabzonspor'a Samsun'da ağır darbe

Spor

Trabzonspor'a Samsun'da ağır darbe

{relation id:1848617 slug:'patnoslu-kucuk-nurullaha-trabzonspordan-buyuk-jest'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23