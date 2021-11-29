Türkiye Kupası maçları ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası 4.tur maçları
Türkiye Kupası maçları ne zaman saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası 4.tur heyecanı başlıyor. Futbolseverler 4.tur maçlarının ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, Türkiye Kupası maçları ne zaman hangi gün?
Ziraat Türkiye Kupası 4.tur heyecanı 30 Aralık Salı günü başlayacak. Peki, 4.tur programı belli mi?
Türkiye Kupası maçları ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası 4.tur maçları
30 Kasım Salı
13.00 Kasımpaşa-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor
13.00 Bandırmaspor-Şanlıurfaspor
14.00 Gençlerbirliği-Mardin 1969 Spor
14.00 İstanbulspor-Afyonspor
15.00 Bursaspor-Kırşehir Belediye Spor
15.00 Altay-Manisa FK
17.00 Medipol Başakşehir-Bondurspor
19.00 Adana Demirspor-Serik Belediyespor
21.00 Antalyaspor-AMED Sportif Faaliyetler
1 Aralık Çarşamba
13.00 Çaykur Rizespor-Ankaraspor713.00 Altınordu-68 Aksaray Belediye Spor
14.00 Yılport Samsunspor-Uşak Spor
14.00 Altaş Denizlispor-Ağrı 1970
14.00 Boluspor-52 orduspor
15.00 Karagamrak-Sarıyer
15.00 Adanaspor-Kocaelispor
17.00 Alanyaspor-Osmaniye FK
19.00 Kayserispor-Iğdır FK
21.00 Hatayspor-Eyüpspor
2 Aralık Perşembe
13.00 GZT Giresunspor-Ankara Demirspor
13.00 Ümraniyespor-Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor
14.00 Menemenspor-Hekimoğlu Trabzon
15.00 YeniMalaytaspor-Akhisarspor
15.00 MKE Ankaragücü-Nazilli Belediyespor
17.00 Göztepe-Kahta 02 Spor
19.00 Konyaspor-Silahtaroğlu Van Spor FK
21.00 Gaziantep FK-Sakaryaspor