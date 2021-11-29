  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Türkiye Kupası maçları ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası 4.tur maçları
Spor

Türkiye Kupası maçları ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası 4.tur maçları

Türkiye Kupası maçları ne zaman saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası 4.tur heyecanı başlıyor. Futbolseverler 4.tur maçlarının ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, Türkiye Kupası maçları ne zaman hangi gün?

Yeniakit Publisher
2021-11-29 10:56:00 -
Türkiye Kupası maçları ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası 4.tur maçları

Ziraat Türkiye Kupası 4.tur heyecanı 30 Aralık Salı günü başlayacak. Peki, 4.tur programı belli mi?

Türkiye Kupası maçları ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası 4.tur maçları

30 Kasım Salı

13.00 Kasımpaşa-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor

13.00 Bandırmaspor-Şanlıurfaspor

14.00 Gençlerbirliği-Mardin 1969 Spor

14.00 İstanbulspor-Afyonspor

15.00 Bursaspor-Kırşehir Belediye Spor

15.00 Altay-Manisa FK

17.00 Medipol Başakşehir-Bondurspor

19.00 Adana Demirspor-Serik Belediyespor

21.00 Antalyaspor-AMED Sportif Faaliyetler

1 Aralık Çarşamba

13.00 Çaykur Rizespor-Ankaraspor713.00 Altınordu-68 Aksaray Belediye Spor

14.00 Yılport Samsunspor-Uşak Spor

14.00 Altaş Denizlispor-Ağrı 1970

14.00 Boluspor-52 orduspor

15.00 Karagamrak-Sarıyer

15.00 Adanaspor-Kocaelispor

17.00 Alanyaspor-Osmaniye FK

19.00 Kayserispor-Iğdır FK

21.00 Hatayspor-Eyüpspor

2 Aralık Perşembe

13.00 GZT Giresunspor-Ankara Demirspor

13.00 Ümraniyespor-Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor

14.00 Menemenspor-Hekimoğlu Trabzon

15.00 YeniMalaytaspor-Akhisarspor

15.00 MKE Ankaragücü-Nazilli Belediyespor

17.00 Göztepe-Kahta 02 Spor

19.00 Konyaspor-Silahtaroğlu Van Spor FK

21.00 Gaziantep FK-Sakaryaspor

Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 15. hafta maç programı maç saatleri
Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 15. hafta maç programı maç saatleri

Spor

Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 15. hafta maç programı maç saatleri

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'yi örnek gösterip açıkladı: Bize ders vermeye kalkanlara şaşırıyorum
Siyaset

Türkiye'yi örnek gösterip açıkladı: Bize ders vermeye kalkanlara şaşırıyorum

Pakistan'da 3,5 milyonun üzerinde mülteci bulunduğunu ve Türkiye'nin de mültecilere ev sahipliği yaptığını hatırlatan Pakistan Cumhurbaşkanı..
Erbakan'dan Temel Karamollaoğlu'na 'falaka' cevabı!
Siyaset

Erbakan'dan Temel Karamollaoğlu'na 'falaka' cevabı!

Armağan Çağlayan'ın Youtube programına katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamol..
Dolardaki artış nedeniyle çarpıcı sözler: Mal varlıklarına el konulmalı, hazineye aktarılmalı
Gündem

Dolardaki artış nedeniyle çarpıcı sözler: Mal varlıklarına el konulmalı, hazineye aktarılmalı

Gazeteci Ceyhun Bozkurt, dövizdeki dalgalanmalara ilişkin yaptığı açıklamada, "Bir müdahale olduğunu düşünüyorum. Demekki piyasadan birileri..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay