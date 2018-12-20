Türkiye korkusu sardı! Üniformalarını atıp kaçtılar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna yönelik askeri harekat düzenleneceğini açıklamasından sonra büyük bir panik ve korku yaşayan terör örgütü PKK/PYD'de çaresizlik hakim.

Türkiye'nin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'nda ağır darbe alan ve çok sayıda kayıp veren terör örgütü PKK/PYD aynı hezimeti Münbiç ve Fırat'ın doğusunda da yaşacağının farkında.

PKK/PYD işgal ettiği bölgelerde yalnızlığa düştü

Trump'ın Suriye'den askerlerini çekme kararı sonrası Suriye'nin kuzeyinde işgal ettiği bölgelerde yalnızlığa düşen terör örgütünde kaçış yolları devreye girdi. Terör örgütü PKK/PYD'li teröristler bir yandan yerli İHA ve SİHA'lara karşı hendekler açıp sokakları brandalarla örterken bir yandan da bölgeden kaçmanın hazırlığında.

Teröristler arkalarına bakmadan kaçtı

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre terör örgütü PKK/PYD'nin işgal ettiği Tel Abyad'da yedi YPG/PKK'lı teröristin üniformalarını atıp terör örgütünden kaçtığı öğrenildi.