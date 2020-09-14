Türkiye Kooperatifler Fuarı Kovid-19 tedbirleriyle açılacak
Ticaret Bakanlığınca bu yıl dördüncüsü düzenlenen “Türkiye Kooperatifler Fuarı” 24-27 Eylül’de Ankara Ticaret Odası (ATO) Kongre ve Sergi Merkezi Congresium’da açılacak.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre fuar, ziyaretçilerini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik sıkı tedbirlerle ağırlayacak. Fuar, 150’nin üzerinde kooperatifi, sektörün tüm paydaşları ve ziyaretçilerle buluşturacak. Açılış törenine Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın da katılması bekleniyor.