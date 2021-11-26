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Spor Türkiye kimle eşleşti son dakika
Spor

Türkiye kimle eşleşti son dakika

A Milli Takım’ın 2022 Dünya Kupası yolunda oynayacağı play-off turunda rakibi belli oldu? Peki, Türkiye kimle eşleşti?

Yeniakit Publisher
2021-11-26 19:30:00 -
Türkiye kimle eşleşti son dakika

2022 Dünya Kupası Play-off kura çekimi gerçekleşti. Ay-yıldızlı ekibimizin rakibi belli oldu.

Türkiye kimle eşleşti son dakika

A

İskoçya-Ukrayna

Galler-Avusturya

B

Rusya-Polonya

İsveç-Çekya

C

İtalya-Kuzey Makedonya

Portekiz-Türkiye

Play-off maçları ne zaman?

Play-off'ta karşılaşmalar tek maç üzerinden oynanacak. Yarı finalde seri başı takımların ev sahibi avantajı olacak. Finale kalacak 6 takımdan 3'ü ise Avrupa'dan Katar'a gidecek son ülkeler olacak.

Play-off'larda yarı final maçları 24 Mart, final maçları ise 29 Mart'ta yapılacak.

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