Türkiye kimle eşleşti son dakika
A Milli Takım’ın 2022 Dünya Kupası yolunda oynayacağı play-off turunda rakibi belli oldu? Peki, Türkiye kimle eşleşti?
2022 Dünya Kupası Play-off kura çekimi gerçekleşti. Ay-yıldızlı ekibimizin rakibi belli oldu.
Türkiye kimle eşleşti son dakika
A
İskoçya-Ukrayna
Galler-Avusturya
B
Rusya-Polonya
İsveç-Çekya
C
İtalya-Kuzey Makedonya
Portekiz-Türkiye
Play-off maçları ne zaman?
Play-off'ta karşılaşmalar tek maç üzerinden oynanacak. Yarı finalde seri başı takımların ev sahibi avantajı olacak. Finale kalacak 6 takımdan 3'ü ise Avrupa'dan Katar'a gidecek son ülkeler olacak.
Play-off'larda yarı final maçları 24 Mart, final maçları ise 29 Mart'ta yapılacak.