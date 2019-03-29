Türkiye Kick Boks Turnuvasında NKÜ’nün başarısı
Türkiye Üniversitelerarası Kick Boks Şampiyonasında Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencileri derece alarak üniversiteyi gururlandırdı.29 Mart 2019 Cuma 19:45
Türkiye Üniversitelerarası Kick Boks Şampiyonasında Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencileri derece alarak üniversiteyi gururlandırdı.
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı faaliyet programında yer alan ve 67 üniversiteden sporcuların katılımıyla, Antalya’da gerçekleştirilen şampiyonada; Namık Kemal ÜniversitesiBESYO 4. sınıf öğrencisi Nazım Çelik, 3. sınıf öğrencileri Anıl Uzun ve İlker Tanrıanan kendi kilolarında Türkiye 3.’sü olarak büyük başarıya imza attı.
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