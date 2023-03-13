Türkiye kapıları kapattı! Rusya BAE'nin kapısını çaldı

Türkiye gümrüklerinin Rusya'ya giden yaptırıma tabi malların geçişini durdurdurduğu haberlerinin ardından Rus firmaları alternatif güzergah arayışına girdi. RBC gazetesine konuşan Stalogistic temsilcisi Alesya Litvinenko ilk alternatifin Birleşik Arap Emirlikleri olduğunu söyledi.



NOytech Supply Chain Solutions'dan İvan Golovko da transit geçişler için Birleşik Arap Emirlikleri, daha sonra da İran'ın kullanılabileceği düşüncesine katıldığını belirtiyor. Golovko'ya göre bir diğer seçenek BDT ülkeleri. Ancak lojistik temsilcisi bu alternatifin benimsenmesi durumunda fiyatların artacağı, teslim sürelerinin de uzayacağı uyarısında bulunuyor.



Alesya Litvinenko Avrupa Gümrük Birliği üyesi olarak Türkiye'nin AB gümrük sistemine tabi olduğunu, bu sistemin de yaptırıma tabi ürünlerin geçişine yasak getirdiğini söyledi.



Litvinenko buna rağmen bugüne kadar Türkiye'nin yaptırım kararlarını uygulama konusunda isteksiz davrandığını da sözlerine ekliyor.



RBC'ya konuşan uzmanlar Türkiye hükümetinden konuyla ilgili resmi bir açıklama beklemediklerini de belirtiyor. Buna göre açıklama yapmak demek, daha önce yaptırımlara göz yumulduğunun kabul edilmesi anlamına gelecek.



SOTA Logistic'ten Kirill Latinskiy ise Türkiye'nin bir sonraki adımda reeksport yerine malları hem girişte, hem de ülkeden çıkışta gümrüklemek suretiyle bütçe gelirlerini arttırma yoluna gideceğini öngörüyor. Bu ise yaptırıma tabi malların yine gümrükten geçmesi, ancak maliyetin ve teslim süresinin uzaması demek.



Dış ticaret uzmanı Andrey Toçin ise aksaklığın Türkiye'nin kullandığı NCTS gümrük sistemindeki güncellemeden kaynaklanmış olabileceği görüşünde. Söz konusu sistem Avrupa Birliği gümrük sistemi ile entegre çalışıyor.

Turkrus