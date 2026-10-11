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Gündem Pınar Altuğ'un kızı Londra'daki okulunda uygulanan yasakları açıkladı! Burada olsa ortalığı yıkarlardı
Gündem

Pınar Altuğ'un kızı Londra'daki okulunda uygulanan yasakları açıkladı! Burada olsa ortalığı yıkarlardı

Yeniakit Publisher
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Pınar Altuğ’un Londra’da oyunculuk eğitimi alan kızı Su Atacan, okulunda kıyafet ve kişisel eşya kullanımına ilişkin yasakları açıkladı. Atacan, takı ve telefona izin verilmediğini, öğrencilerin yalnızca siyah giyinebildiğini söyledi.

Londra’da üniversitede oyunculuk bölümünde okuyan Su Atacan, eğitim gördüğü okulun günlük yaşamı düzenleyen kurallarını anlattı. Atacan’ın aktardığına göre okulda farklı renkte kıyafet giymek ve takı kullanmak yasak.

TAKI, TELEFON VE KIYAFET KISITLAMASI

Okulundaki uygulamaları sıralayan Atacan, “Okulda takı takmak yasak komple. Sadece siyah renkte giyinebiliyoruz. Başka renk yasak. Telefon yasak, tırnak yasak.” ifadelerini kullandı.

Atacan, “tırnak yasak” sözleriyle belirttiği kuralın kapsamına veya yasakların gerekçesine lişkin ayrıntı paylaşmadı.

TÜRKİYE'DE OLSA ORTALIĞI YIKARLARDI

İngiltere'de uygulanan kurallar Türkiye'de uygulansa Altuğ ve mahallesinin ne tepki vereceği merak konusu oldu.

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