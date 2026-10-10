Güney Afrika'da sıcak saatler! Ordu sokağa indi, halk ayaklandı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde göçmen karşıtı gösteriler kontrolden çıktı. Şiddet olaylarının Johannesburg ve Durban'a yayılmasının ardından Güney Afrika Ulusal Savunma Kuvvetleri (SANDF) devreye girdi.

Yerel basının aktardığı bilgilere göre askerler, kamu düzeninin yeniden sağlanması amacıyla olayların yoğunlaştığı bölgelere konuşlandırıldı.

JOHANNESBURG'DA ASKER-POLİS DEVRİYESİ

Ülkenin en büyük kentlerinden Johannesburg'da gerilimin merkezlerinden biri Soweto oldu.

Ordu birliklerinin bölgede polis ekipleriyle birlikte devriye gezmeye başladığı görüldü. Güvenlik güçleri kritik noktalardaki önlemlerini artırırken kentte gergin bekleyiş sürüyor.

DURBAN'DA 19 GÖZALTI

Şiddet olaylarının yaşandığı bir diğer kent ise Durban oldu.

Güney Afrika devlet televizyonu SABC'nin aktardığına göre Durban'daki olaylar nedeniyle en az 19 kişi gözaltına alındı.

KwaZulu-Natal polisinden yapılan açıklamada göstericilere göz yaşartıcı gaz, ses bombası ve plastik mermiyle müdahale edildiği belirtildi. Olayların yaşandığı bölgelerde güvenlik önlemlerinin de artırıldığı bildirildi.

ORDU DESTEĞİ İSTENDİ

Durban'ın bulunduğu KwaZulu-Natal eyaletinin Başbakanı Thami Ntuli, giderek büyüyen şiddet olayları nedeniyle görevdeki Polis Bakanı Firoz Cachalia'dan ordu desteği talep etmişti.

Talebin ardından askerlerin Johannesburg ve Durban'da sahaya inmesiyle ülkedeki güvenlik tedbirleri yeni bir boyuta taşındı.

GÖÇMEN KARŞITI GÖSTERİLER NASIL BAŞLADI?

Ülkedeki gerilimin arkasında Güney Afrika Anayasa Mahkemesinin temmuz ayında aldığı sığınma başvurularına ilişkin karar bulunuyor.

Mahkeme, ülkeye düzensiz yollarla giren kişilerin de sığınma başvurusu yapabilmesinin önünü açan bir karar verdi.

İçişleri Bakanlığının mahkeme kararını uygulamak amacıyla 28 Eylül'de yayımladığı talimatın ardından sığınma merkezlerinin önünde göçmen karşıtı gösteriler başladı.

24 ARAÇ KUNDAKLANDI, İŞ YERLERİ YAĞMALANDI

Gösteriler 8 Ekim'de şiddet olaylarına dönüştü.

Johannesburg'da 10, Durban'da ise 14 olmak üzere toplam 24 araç kundaklandı. Olaylar sırasında çoğu yabancılara ait çok sayıda iş yerinin de yağmalandığı bildirildi.

Protestoların kontrolden çıkmasının ardından İçişleri Bakanlığı geri adım attı. Bakanlık, mahkeme kararının uygulanması amacıyla yayımladığı talimatı 9 Ekim'de geri çektiğini duyurdu.

Ancak kararın geri çekilmesi sokaklardaki tansiyonu düşürmeye yetmedi. Ordunun devreye girmesiyle gözler Johannesburg ve Durban'daki gelişmelere çevrildi.