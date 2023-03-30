Türkiye Irak’a tek kuruş vermeyecek

Irak’ın, Türkiye’nin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) çıkardığı petrolü Kerkük-Ceyhan petrol boru hattı üzerinden ithal etmesini Uluslararası Ticaret Odası (ICC) bünyesindeki Tahkim Mahkemesi’ne davalar açması ve birini kazanmasını çarpıtarak medyaya servis etmesinin yankıları sürüyor...

Amerika’nın Irak yönetimine baskı yaparak açtırdığı davalar sürerken Bağdat’ın “Türkiye bize 1.4 milyar dolar ödeyecek” açıklamasının doğru olmadığı ortaya çıktı. İngiltere merkezli Middle East Eye (MEE) sitesi konu ile ilgili yaptığı haberde, Bağdat yönetiminin iddia ettiğinin aksine Türkiye’nin bir tazminat ödemeyeceğini belirtti.

Haberde şu ifadeler kullanıldı: “Uluslararası Tahkim Mahkemesi, Türkiye’nin 2013’ten itibaren IKBY hükümeti ile doğrudan petrol ticareti yaparak sözleşmeyi ihlal ettiğine karar verdiğinde ve Ankara’dan 1.4 milyar dolar ödemesini istediğinde, Bağdat zafer ilan etmekte çok hızlı davrandı. Çünkü mahkemedeki davayı takip eden Batılı ve Türk kaynaklar farklı bir tablo çiziyor.

Mahkeme davası hakkında bilgilendirilen batılı bir kaynak MEE’ye ‘Iraklılar 5 kategoride sözleşme ihlali iddiasında bulundular: Depolama, nakliye, özel kullanım, erişim talebi ve yükleme. Sadece yükleme iddialarını kısmen kazanabildiler. Irak, Erbil’in kendi izni olmadan petrol satma yetkisi olmadığını belirterek 2014’te Türkiye’ye dava açtı ve gelir kaybı ve zararlar için 33 milyar dolar tazminat istedi. Kaynaklara göre, geçen ay 2022 yılına kadar yapılan tüm petrol satışları için Ankara’dan 58 milyar dolar tazminat istediler. Ancak sonunda mahkeme onlara 2014-18 dönemi için faiziyle birlikte yalnızca 1.4 milyar dolarlık bir ödül verdi.

Kaynaklar, mahkemenin KBY’nin Irak hükümetinin bir organı olduğuna, dolayısıyla Irak-Türkiye Petrol (ITP) anlaşması kapsamında meşru bir varlık olduğuna karar verdiğini söyledi. Batılı kaynak, ‘Yani Türkiye, IKBY’nin talimatıyla petrolü depolayıp naklederken hatalı değildi’ dedi. Batılı ikinci bir kaynak da, ‘Bağdat’ın konuşmak istemediği bir diğer konu da, boru hattındaki düşük kapasite ve on yıllardır ödenmemiş nakliye ücretleri gibi bir dizi konuda Türkiye’nin 600 milyon dolar kazanması. Bu da faizleriyle hesapladığında Irak belki bir kaç yüz milyon dolar alacak. Bu da ‘Irak için içi boş bir zafer’ dedi.”

Haberde ayrıca, 2013 IKBY ve Türkiye petrol anlaşmasını iyi bilen bir Türk kaynak, anlaşmanın bir tazminat maddesi içermesi nedeniyle işin sonunda Ankara’nın cebinden hiç para çıkmayacağını söyledi. Kaynak, “Sonunda herhangi bir tazminat çıkarsa bu IKBY tarafından, Irak tarafına ödenecektir” diye konuştu.

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