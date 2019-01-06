Türkiye internet hızında kaçıncı sırada? İşte 2019'da en hızlı internete sahip ülkeler!

Speed Test'in yaptığı araştırma ile en hızlı mobil internete ev sahipliği yapan ülkeler belli oldu. İşte ortalama internet hızı baz alınarak belirlenen liste...

Speed test verilerine göre, dünya genelindeki mobil internet hızı ortalaması 24.4 Mbps.

İşte aynı listeye göre, en hızlı internete ev sahipliği yapan ülkeler...

25- Litvanya: 40.05 Mbps

24- Bulgaristan: 40.37 Mbps

23- Makedonya: 40.5 Mbps

22- Yunanistan: 41.26 Mbps

21- Arnavutluk: 42.73 Mbps

20- Montenegro: 43.4 Mbps

19-Hırvatistan: 43.63 Mbps

18- İsveç: 44.11 Mbps

17- Yeni Zelanda: 44.23 Mbps

16- Macaristan: 46.85 Mbps

15- Çek Cumhuriyeti: 46.92 Mbps

14- Lüksemburg: 47.48 Mbps

13- İsviçre 47.61 Mbps

12- G.Kore: 47.86 Mbps

11- Belçika: 48.82 Mbps

10- Danimarka: 49.2 Mbps

9- BAE: 49.86

8- Malta: 51.86 Mbps

7- Hollanda: 54.87 Mbps

6- Avustralya: 55.79 Mbps

5- Singapur: 58.22 Mbps

4- Kanada: 59.61 Mbps

3- Katar: 60.37 Mbps

2- Norveç: 67.82 Mbps

1- İzlanda: 72.54 Mbps

33'üncü sırada yer alan Türkiye'deki ortalama mobil internet hızı ise 34.72 Mbps