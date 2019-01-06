Türkiye internet hızında kaçıncı sırada? İşte 2019'da en hızlı internete sahip ülkeler!
Speed test verilerine göre, dünya genelindeki mobil internet hızı ortalaması 24.4 Mbps olarak belirlenirken, en hızlı mobil internete sahip ülkeler de belli oldu.06 Ocak 2019 Pazar 23:08
Speed Test'in yaptığı araştırma ile en hızlı mobil internete ev sahipliği yapan ülkeler belli oldu. İşte ortalama internet hızı baz alınarak belirlenen liste...
Speed test verilerine göre, dünya genelindeki mobil internet hızı ortalaması 24.4 Mbps.
İşte aynı listeye göre, en hızlı internete ev sahipliği yapan ülkeler...
25- Litvanya: 40.05 Mbps
24- Bulgaristan: 40.37 Mbps
23- Makedonya: 40.5 Mbps
22- Yunanistan: 41.26 Mbps
21- Arnavutluk: 42.73 Mbps
20- Montenegro: 43.4 Mbps
19-Hırvatistan: 43.63 Mbps
18- İsveç: 44.11 Mbps
17- Yeni Zelanda: 44.23 Mbps
16- Macaristan: 46.85 Mbps
15- Çek Cumhuriyeti: 46.92 Mbps
14- Lüksemburg: 47.48 Mbps
13- İsviçre 47.61 Mbps
12- G.Kore: 47.86 Mbps
11- Belçika: 48.82 Mbps
10- Danimarka: 49.2 Mbps
9- BAE: 49.86
8- Malta: 51.86 Mbps
7- Hollanda: 54.87 Mbps
6- Avustralya: 55.79 Mbps
5- Singapur: 58.22 Mbps
4- Kanada: 59.61 Mbps
3- Katar: 60.37 Mbps
2- Norveç: 67.82 Mbps
1- İzlanda: 72.54 Mbps
33'üncü sırada yer alan Türkiye'deki ortalama mobil internet hızı ise 34.72 Mbps
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