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Teknoloji Türkiye ile masaya oturmuşlardı... Ukrayna MİLGEM’i hakkında yeni detaylar ortaya çıktı
Teknoloji

Türkiye ile masaya oturmuşlardı... Ukrayna MİLGEM’i hakkında yeni detaylar ortaya çıktı

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Ukrayna Donanması için ilki 2023 yılında üretilecek olan MİLGEM ADA Sınıfı Korvetlerin hangi silahlarla donatılacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-27 11:27:00 -
Türkiye ile masaya oturmuşlardı... Ukrayna MİLGEM’i hakkında yeni detaylar ortaya çıktı

Defence Express ile yaptığı röportajda önemli açıklamalarda bulunan Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Oleksandr Myronyuk, Ukrayna Donanması için üretilecek MİLGEM ADA Sınıfı Korvetlerde kullanılacak gemisavar füzeler, hava savunma teçhizatı ve savaş yönetim sistemi hakkında detaylar verdi.

Oleksandr Myronyuk, “Ukrayna için üretilecek olan ADA Sınıfı Korvetler, Ukrayna Donanması için gemisavar füzelerin aktif ve efektif şekilde kullanımını sağlayacak. Bu bağlamda önceliğimiz, Ukrayna üretimi Neptün gemisavar füzemizdir. Aynı zamanda Amerikan Harpoon, Türk ATMACA ve diğer füzeler de değerlendirmede. Korvet, birkaç on yıl boyunca hizmet verecek bir gemidir. Bu süre zarfında, farklı özelliklere ve boyutlara sahip olacak yeni gemisavar füzeler geliştirilecek, bu nedenle kendimizi önceden belirlenen yapay çerçevelerle sınırlamıyoruz.” dedi.

Neptün’ün, yaklaşık 300 kilometre menzile sahip olduğu bilinmektedir. Yaklaşık 150 kilogramlık harp başlığına sahip olan füzenin hızı ise 900 kilometre / saattir. Yani füze, 0.72 Mach hızı ile “High Subsonic” sınıfında yer almaktadır. Ukrayna, 2025 yılına kadar 3 adet Kara Konuşlu NEPTÜN Tümeni oluşturmayı hedeflemektedir. Söz konusu tümenler, Azak Denizi ile Karadeniz’in müdafaası için kullanılacak.

Alexander Myronyuk, “Ukrayna için üretilecek ADA Sınıfı Korvetlerde hava savunma füzesi sistemi olarak, Avrupa merkezli MBDA üretimi MICA sistemi olasılığı değerlendirilmekte. Üretici, füzelerin Ukrayna’ya teslim edilmeye hazır olduğunu belirtti. Alınması planlanan sistem, sürekli gelişen ve korvet ile kullanım için uyarlanan modern bir sistemdir. Türk korvetleri, bu konuda çok daha fazla imkana sahip.” ifadelerine yer verdi.

MBDA üretimi MICA HSS’nin, hücumbotlar ve korvetler gibi küçük tonajlı gemiler için özel olarak tasarlandığı belirtilmekte. Sistem hali hazırda Fransız Naval Group üretimi gemilere, Hollanda SIGMA 10514, BAE Systems’den Khareef ve Gowind fırkateynlerine kuruldu.

Donanma için geliştirilen MICA versiyonunun yetenekleri, hedefleri 20 km menzile ve 9 km irtifaya kadar imha etme kabiliyeti sunmakta. Füzenin hızı ve manevra kabiliyeti, Mach 3’e varan hızlarda hareket eden hedefleri yok etmek için yeterlidir, bu da süpersonik füzeleri engellemeye olanak sağlamakta. Füze ayrıca, Sea-Skimming seyir füzelerini engelleme yeteneğine sahip.

SYS’de HAVELSAN ile devam

Myronyuk, "Maalesef bugün Ukrayna savunma sanayii, devlet programı kapsamında oluşturulan ve uzun süredir geliştirilen Türk GENESİS – HAVELSAN üretimi – Savaş Yönetim Sistemi’nin kabiliyetlerini aşabilecek bir sistem sunamamaktadır. Dolayısıyla bu sistem, değişiklik olmadan Ukrayna korvetlerinde kullanılacak. Ayrıca, Türk GENESİS’in; taktik veri ağı Link 16 da dahil olmak üzere, iletişim ile otomatik komuta ve kontrol sistemleri için tüm NATO standartlarına zaten entegre edilmiş olduğu belirtilmelidir. Geminin orijinal sensör sistemleri, radar muharebesi ve telsiz kompleksinin de muhafaza edilmesine karar verildi. Bunlar Türk Donanması korvetlerinde olduğu gibi olacak.” dedi.

Defense Express, “Böylelikle Ukraynalı korvet, daha güçlü bir hava savunma sistemi sayesinde ADA’nın temel versiyonuna kıyasla Karadeniz’deki muadillerinden çok daha verimli olacak. Açıklamak gerekirse, “Buyan-M” sınıfı Rus korvetlerinin ve 22160 projesinin yeterli hava savunması yok, bu da Bayraktar TB2 Silahlı İHA’sının bile çalışmasına izin veriyor.” eklemesinde bulundu.

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