Türkiye ile komşu ülke arasında yeni sınır kapısı! Heyetler sahaya indi
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Türkiye ile Bulgaristan arasındaki sınır geçişlerini rahatlatacak yeni proje için çalışmalar hız kazandı. Kapıkule’nin kuzeyinde “Kapıkule / Kapitan Andreevo - Kuzey” adıyla kurulması planlanan yeni gümrük kapısı için iki ülkenin yetkilileri bir araya gelirken, heyet projenin hayata geçirilmesinin öngörüldüğü bölgede inceleme yaptı.
Türkiye’nin Avrupa’ya açılan en önemli geçiş noktalarından biri olan Edirne’de sınır geçiş kapasitesini artıracak yeni bir proje gündemde.
Türkiye ile Bulgaristan arasında mevcut geçişlerin rahatlatılması amacıyla Kapıkule Sınır Kapısı’nın kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı kurulmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.
YENİ KAPININ ADI BELLİ OLDU
Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, yeni geçiş noktasının “Kapıkule / Kapitan Andreevo - Kuzey” adıyla kurulması planlanıyor.
Projenin ayrıntılarının ele alınması amacıyla Kapıkule Toplantı Salonu’nda Türkiye ve Bulgaristan’dan üst düzey yetkililerin katıldığı bir toplantı gerçekleştirildi.
Toplantıya Edirne Valisi Yunus Sezer, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Bulgaristan İçişleri Bakanı İvan Demerdzhıev, Haskovo Valisi Todor İvanov, Bulgaristan Ulusal Gümrükler Ajansı Başkanı Nikolay Shushkov, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük ve Türkiye’nin Filibe Başkonsolosu Emre Manav'ın yanı sıra iki ülkeden çok sayıda yetkili katıldı.
SINIR GEÇİŞ KAPASİTESİ ARTIRILACAK
Görüşmelerde yeni gümrük kapısının kurulması için atılacak adımlar masaya yatırıldı. Türkiye-Bulgaristan sınırındaki geçiş kapasitesinin artırılmasına yönelik yapılabilecek çalışmalar da değerlendirildi.
Yeni kapının hayata geçirilmesiyle iki ülke arasındaki sınır geçiş altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.
HEYETLER PROJE ALANINA GİTTİ
Toplantının ardından çalışmalar sahaya taşındı.
Vali Yunus Sezer, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Bulgaristan İçişleri Bakanı İvan Demerdzhıev ve beraberindeki heyet, Kapıkule’nin kuzeyinde yeni sınır kapısının kurulmasının planlandığı bölgede incelemelerde bulundu.
Türkiye ve Bulgaristan heyetleri, bölgede gerçekleştirilmesi öngörülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.