Bisikletle tasarruf şovu yapıyorlardı! Kralı 2 milyon dolarlık lahde gömdüler

Batılı siyasetçilerin bisiklet üzerinde, toplu taşımada veya halkın arasında çekilen görüntüleri yıllardır özellikle sosyal medyada “Avrupa’daki yöneticilerin mütevazılığı” şeklinde servis ediliyor.

Türkiye’de de sık sık dolaşıma sokulan bu görüntüler üzerinden, Avrupa’daki devlet ve siyaset anlayışının gösterişten uzak olduğu algısı oluşturulmaya çalışılıyor.

Ancak Norveç Kralı V. Harald’ın cenaze töreninde ortaya çıkan 2 milyon dolarlık lahit, “tasarruf” ve “sadelik” vitriniyle gerçek harcamalar arasındaki uçurumu yeniden gündeme taşıdı.

KRAL VE EŞİ İÇİN DEVLET BÜTÇESİNDEN SERVET

89 yaşında hayatını kaybeden Kral V. Harald için Oslo’da geniş katılımlı bir devlet töreni gerçekleştirildi.

Törenin ardından Harald’ın naaşı Akershus Kalesi’nin altındaki kraliyet mozolesine götürüldü.

Ancak cenazenin en dikkat çekici ayrıntılarından biri, kralın defnedildiği yer için yapılan harcama oldu.

Norveç hükümetinin bütçesinden yaklaşık 20 milyon Norveç kronu, yani yaklaşık 2 milyon dolar, Harald ile eşi Kraliçe Sonja'nın birlikte kullanması planlanan özel lahit için ayrıldı.

Lahit, dünyaca tanınan Norveçli mimarlık firması Snøhetta tarafından tasarlandı. Tasarımın ayrıntılarının uzun süre kamuoyundan gizli tutulması da dikkat çekti.

BİSİKLET FOTOĞRAFLARI DÜNYAYA PAZARLANIYOR

Avrupa ülkelerinde başbakanların, bakanların ve diğer üst düzey yöneticilerin bisiklete bindiği veya toplu taşımayı kullandığı görüntüler sık sık “halktan biri” ve “tasarrufçu yönetici” örneği olarak dünya kamuoyuna sunuluyor.

Sosyal medyada Türkiye'ye yönelik karşılaştırmalarda da yıllardır benzer kareler dolaşıma sokuluyor. Batılı yöneticilerin sade görüntüleri üzerinden Avrupa'da devlet yöneticilerinin ayrıcalıktan uzak yaşadığı izlenimi veriliyor.

Norveç'teki cenaze için ortaya çıkan milyon dolarlık bütçe ise bu vitrinin arkasındaki başka bir tabloyu gözler önüne serdi.

SADE YAŞAM SÖYLEMİ, GÖRKEMLİ VEDA

Harald’ın cenazesi de oldukça geniş kapsamlı bir devlet organizasyonuna dönüştü.

Ülke genelinde kilise çanları çalarken bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi. Oslo sokaklarını dolduran on binlerce kişi kralın cenaze kortejini takip etti.

Tören için yaklaşık 3 bin polis ile 3 bin 500 asker ve personel görevlendirildi. Kortej güzergâhında ise yaklaşık 1900 asker yer aldı.

Harald için askeri veda da düzenlendi. Dört F-35 savaş uçağı Oslo Katedrali'nin üzerinden “kayıp adam” formasyonuyla uçtu.

AVRUPA'NIN KRALİYET AİLELERİ OSLO'DA BULUŞTU

Tören aynı zamanda Avrupa kraliyet ailelerini ve çok sayıda yabancı devlet temsilcisini Oslo'da bir araya getirdi.

İngiltere'yi Prens William temsil ederken İsveç, Danimarka, Hollanda, İspanya ve Belçika kraliyet ailelerinin üyeleri de törende bulundu. Japonya Veliaht Prensi Akishino ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de katılımcılar arasında yer aldı.

Harald’ın naaşı daha sonra Akershus Kalesi’ndeki kraliyet mozolesine yerleştirildi.

“TASARRUF” VİTRİNİ TARTIŞMAYA AÇILDI

Batılı yöneticilerin bisikletli fotoğraflarını “işte medeniyet, işte tasarruf” ifadeleriyle dünyaya servis eden anlayış açısından Norveç’teki cenaze dikkat çekici bir tezat oluşturdu.

Bir tarafta kamuoyuna sunulan sade yaşam ve tasarruf görüntüleri, diğer tarafta yalnızca kral ve kraliçe için hazırlanan özel lahde ayrılan yaklaşık 2 milyon dolarlık kamu bütçesi...

Harald'ın son yolculuğu böylece yalnızca Norveç'teki bir devrin kapanışına değil, Batı'nın yıllardır parlatılan “mütevazı yönetici” vitrininin yeniden sorgulanmasına da sahne oldu.