46 milyona satılmıştı: Bir elma yemek istedi servet buldu!

İKİ AMATÖR HIRISIZIN BÜYÜK VURGUN Elması o dönem 20’li yaşlardaki iki amatör hırsız Chantilly Şatosu’na ait müzeyi soydu. Yanlarına yalnızca iki uzun merdiven alan hırsızların akrobatik ustalar olduğu ve müze personellerini kandırarak giriş yaptıkları belirtildi. Ancak deneyimsiz hırsızlar Leon Kauffer ve Emile Souter mücevheri çalmasına rağmen bir türlü satamadılar. Amatör hırsızlar bu kadar ünlü bir mücevheri çalarak başlarına büyük bir iş almış olsalar da hiçbir kuyumcu mücevhere dokunmak istemedi. Conde Müzesi’nin baş miras küratörü ve müdürü Mathieu Deldicque Avrupa’daki en iyi polisleri bir araya getirerek mücevheri aramaya başladığını anlattı.