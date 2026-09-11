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46 milyona satılmıştı: Bir elma yemek istedi servet buldu!

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46 milyona satılmıştı: Bir elma yemek istedi servet buldu!

1900'lü yıllarından başında Fransa'da Chantilly Şatosu'ndan çalınan Grand Conde elması halka açık sergilenecek. Elmanın için saklanan elmas, bir temizlik görevlisi tarafından bulunmuştu.

#1
Foto - 46 milyona satılmıştı: Bir elma yemek istedi servet buldu!

Paris’te bir sergide dünyanın en nadir parçalarından olan pembe elmas çalındı. 1926 yılında bir otelde temizlikçi olarak çalışan Suzanne Schiltz ise olayı polislerden önce ortaya çıkarmayı başardı. Meraklı olan Schiltz, Paris’teki otel odasını temizlemek için girdiği odada bir elma gördü ve bir ısırık almasıyla çalınan elması buldu. Elmayı ısırdığı anda dişine takılan sert cisim sonrası Grand Conde adı verilen ve Fransa’nın en nadide parçalarından olan elması buldu.

#2
Foto - 46 milyona satılmıştı: Bir elma yemek istedi servet buldu!

İKİ AMATÖR HIRISIZIN BÜYÜK VURGUN Elması o dönem 20’li yaşlardaki iki amatör hırsız Chantilly Şatosu’na ait müzeyi soydu. Yanlarına yalnızca iki uzun merdiven alan hırsızların akrobatik ustalar olduğu ve müze personellerini kandırarak giriş yaptıkları belirtildi. Ancak deneyimsiz hırsızlar Leon Kauffer ve Emile Souter mücevheri çalmasına rağmen bir türlü satamadılar. Amatör hırsızlar bu kadar ünlü bir mücevheri çalarak başlarına büyük bir iş almış olsalar da hiçbir kuyumcu mücevhere dokunmak istemedi. Conde Müzesi’nin baş miras küratörü ve müdürü Mathieu Deldicque Avrupa’daki en iyi polisleri bir araya getirerek mücevheri aramaya başladığını anlattı.

#3
Foto - 46 milyona satılmıştı: Bir elma yemek istedi servet buldu!

ÇALINMASININ 100. YILINDA HALKA AÇIK SERGİLENECEK Bu yıl Ekim ayında ise doğal pembe elmasın çalınmasının 100. yıl dönümünde Chantilly Şatosu’nda halka açılacak. Deldicque’nin belirttiğine göre ise eserin aynı zamanda bir asırdan beri ilk kez halka açık sergileneceğini duyurdu. 1740 yılından beri Conde ailesinin mülkiyeti altında bulunan 9.01 karatlık elmasın hangi ülkeden geldiği gizemini hala koruyor.

#4
Foto - 46 milyona satılmıştı: Bir elma yemek istedi servet buldu!

MÜCEVHERİN HANGİ ÜLKEDEN GELDİĞİ BİLİNMİYOR Mücevherin ilk sahibinin 1723-1726 yılları arasında başbakanlık yapan Condé Prensi Louis Henri de Bourbon olduğu Fransa'ya gönderildiği söyleniyor. Değerli taş, başlangıçta en önemli şövalyelik nişanı olan Altın Post Nişanı'nın madalyasına yerleştirilmiş, daha sonra ise bir yüzüğe monte edilmek üzere çıkarılmıştı. 18. yüzyıldan kalma yazılı bir bildiride en büyük Condé oğlunun elmasın mirasını alma sırasının gelmesi gerektiğini emrederek "Bu mücevher ailenin sembolik mirasının bir parçasıydı" dedi.

#5
Foto - 46 milyona satılmıştı: Bir elma yemek istedi servet buldu!

Piyasanın en nadir ve en pahalı elması olarak bilinen bu elmasın bir benzeri 2010 yılında 46 milyon dolara satıldı. Avrupa’da son dönemlerde yayılan eser hırsızlığı nedeniyle de elmasın sergilenip sergilenmemesi konusunda müze müdürleri görüştü. 2025 yılından bu yana Louvre müzesinde de paha biçilemez taçlar ve birçok mücevher çalınmış hala bulunamamıştı.

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