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Gündem Beştepe buluşmasının ayrıntıları ortaya çıktı! Yavaş, Erdoğan'ın kapısını bunlar için çalmış
Gündem

Beştepe buluşmasının ayrıntıları ortaya çıktı! Yavaş, Erdoğan'ın kapısını bunlar için çalmış

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Beştepe buluşmasının ayrıntıları ortaya çıktı! Yavaş, Erdoğan'ın kapısını bunlar için çalmış

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mansur Yavaş arasındaki dikkat çeken Beştepe görüşmesinin gündemi netleşti. CHP’den ayrılacağı yönündeki söylentileri reddeden Yavaş, görüşmede siyasi meselelerin değil Ankara’nın projelerinin konuşulduğunu söyledi. Metro yatırımları ve finansman ihtiyacının yanı sıra ABB’nin satmayı planladığı iki arazi üzerindeki Bakanlık şerhinin kaldırılması da Erdoğan’a iletilen konular arasında yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında Beştepe’de gerçekleşen görüşmenin ardından başlayan siyasi tartışmalara Yavaş’tan açıklama geldi.

Görüşmenin, Yavaş’ın CHP’den ayrılacağı yönündeki söylentilerin konuşulduğu bir döneme denk gelmesi Ankara kulislerinde farklı yorumlara neden olmuştu.

Yavaş ise görüşmenin içeriğini anlatarak Erdoğan ile herhangi bir siyasi pazarlığın söz konusu olmadığını, masada ağırlıklı olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin projeleri ve finansman ihtiyaçlarının bulunduğunu ifade etti.

BEŞTEPE'DE SİYASET DEĞİL PROJELER KONUŞULDU

Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başta metro yatırımları olmak üzere Ankara'da yürütülen projeleri Cumhurbaşkanı'na aktardığını belirtti.

NATO Zirvesi'nin Ankara'da düzenlenmesi konusundaki yaklaşımı nedeniyle Erdoğan'a teşekkür ettiğini de kaydeden Yavaş, görüşmenin ayrıntılarını daha sonra Nefes gazetesinden Mahir Bağış'a anlattı.

Yavaş'ın açıklamasına göre Beştepe'deki görüşmede siyasi gelişmeler gündeme gelmedi.

METRODAN 1,3 MİLYARLIK KREDİYE

Görüşmenin ana gündemini Ankara'da hayata geçirilmesi planlanan yatırımlar oluşturdu.

Yavaş; metro projeleri, 600 milyonluk Hazine tahvilleri, 1,3 milyarlık kredi ile Yenimahalle'de yapılması planlanan fuar ve kongre merkezi konusunda Erdoğan'a bilgi verdi.

ABB Başkanı, söz konusu yatırımların hayata geçirilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan destek talep ettiğini aktardı.

İKİ ARAZİDEKİ ŞERHİ DE ERDOĞAN'A TAŞIDI

Beştepe görüşmesinde dikkat çeken bir başka başlık ise Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin satmayı planladığı iki arazi oldu.

Yavaş, araziler üzerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından konulan şerhin bulunduğunu belirterek, şerhin kaldırılması konusunda Erdoğan'dan destek istediğini söyledi.

Böylece kamuoyunda siyasi geleceği üzerinden tartışılan görüşmenin gündeminde belediyenin finansman sağlamayı planladığı taşınmazlar da yer aldı.

CHP'DEN AYRILACAĞI SÖYLENTİLERİNE CEVAP

Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinin ardından yeniden gündeme getirilen CHP'den ayrılacağı yönündeki söylentileri de reddetti.

Yavaş, “ABB Meclisi'nde iktidar grubu olarak CHP ve YENİ Parti birlikte hareket ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel de Beştepe buluşmasının sürpriz olmadığını belirterek görüşmenin çok önceden planlandığını ve kendisinin de bundan haberdar olduğunu kaydetti.

Böylece siyasi kulislerde farklı senaryolarla yorumlanan Erdoğan-Yavaş görüşmesinde, Yavaş'ın anlatımına göre asıl gündemin metro, finansman, fuar ve kongre merkezi ile belediyeye ait iki arazinin önündeki şerhin kaldırılması olduğu ortaya çıktı.

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Yorumlar

Zaza

Ne oldu la seçimlerden önce atıp tutuyordun ben yaparım kimseye ihtiyacım yok diye dik tuttuğun kuyruk yerlerde rezil olmanın elli şekli bu olsa gerek

2525

Ey Mansur bu güne kadar ne yaptın sen.hırsıx seni anlamiyorum devlet hırsıza niye operasyon yapmiyor.
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