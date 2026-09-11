  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Alevler kontrol altına alındı! Yürekleri yakan yangından sevindiren haber Geri manevra yaparken kontrolden çıktı! Otomobil yazlık evin verandasına düştü Kadıköy'de kazanan çıkmadı! CHP’den kaçış dev dalgaya dönüştü! 3’ü CHP’li 4 belediye başkanı katıldı! Rozetleri Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı! Bisikletle tasarruf şovu yapıyorlardı! Kralı 2 milyon dolarlık lahde gömdüler Külliye’deki tarihi zirveden AK Parti uyarısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan milletin adamı, kapısı herkese açık! Polisten kaçmak için bakın nereye saklandı! FETÖ firarisi kıskıvrak yakalandı Bilal Erdoğan Turhan Çömez'i rezil etti! Eli havada kaldı Pakistan Yemen savaşına mı giriyor? Mekke İttifakı için kritik açıklama geldi Siyonist rejim ile GKRY'den Doğu Akdeniz’de şer ittifakı! İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Rum kesimine çıkarma yaptı!
Spor İsmail Kartal'ın istifasını duyan Fenerbahçe efsanesi 'göreve talibim' dedi!
Spor

İsmail Kartal'ın istifasını duyan Fenerbahçe efsanesi 'göreve talibim' dedi!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
İsmail Kartal'ın istifasını duyan Fenerbahçe efsanesi 'göreve talibim' dedi!

Fenerbahçe’nin efsane isimlerinden Volkan Demirel’in, teknik direktör İsmail Kartal’ın istifasının hemen ardından yaptığı açıklamalar gündem oldu. Demirel, “Bize teklif gelmez... Ne zaman derlerse göreve hazırız” sözleriyle Fenerbahçe’nin başına geçmeye hazır olduğunu açıkça ifade etti.

Fenerbahçe’nin efsane isimlerinden Volkan Demirel’in, teknik direktör İsmail Kartal’ın istifasının hemen ardından yaptığı açıklamalar gündem oldu. Demirel, “Bize teklif gelmez... Ne zaman derlerse göreve hazırız” sözleriyle Fenerbahçe’nin başına geçmeye hazır olduğunu açıkça ifade etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 18 yıl aradan sonra sahne alan Fenerbahçe, lig etabının ilk haftasında Kadıköy'de İtalyan devi Roma ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından kameraların karşısına geçen teknik direktör İsmail Kartal, futbol kamuoyunu sarsan bir karara imza attı.

Sarı-lacivertli oyuncuları tebrik ederek sözlerine başlayan tecrübeli çalıştırıcı, görevinden ayrıldığını duyurdu. Kulübün önünü açmak istediğini belirten Kartal, "Bu akşam itibarıyla oyuncularımı tebrik ediyor ve istifa ediyorum. Bir daha asla geri dönmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

 

AZİZ YILDIRIM DEVREYE GİRDİ

Kartal'ın canlı yayındaki istifa açıklaması sıcaklığını korurken Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım anında müdahalede bulundu. Deneyimli teknik adamın istifa kararını kabul etmediğini belirten Yıldırım, Kartal ile görüşerek noktayı koydu.

Kararı tanımadığını vurgulayan Başkan Yıldırım, şu ifadelerle Kartal'ın görevine devam edeceğini açıkladı:

"İsmail Kartal görevinin başındadır. 'Devam edeceğim' demesine gerek yok, ben onun büyüğüyüm; 'Devam edeceksin' dedim. Ben ayrılana kadar buradan gidemez."

 

VOLKAN DEMİREL TALİP OLDU

İsmail Kartal'ın ayrılık açıklamasının hemen ardından Fenerbahçe'nin efsane kaptanlarından Volkan Demirel'in sözleri gündeme bomba gibi düştü.

Desidero Sports'un canlı yayında 'Volkan Demirel ile görüştük' diye duyurarak aktardığı habere göre; kulüpten talep gelmesi halinde göreve atılmaya hazır olduğunu belirten Demirel, "Bize teklif gelmez... Ne zaman derlerse göreve hazırız" diyerek eski kulübüne mesaj gönderdi. Genç teknik adamın bu sözleri kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bilal Erdoğan Turhan Çömez'i rezil etti! Eli havada kaldı
Gündem

Bilal Erdoğan Turhan Çömez'i rezil etti! Eli havada kaldı

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ile İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez’in bir araya geldiği anlar siyaset..
CHP’nin kuruluş yıl dönümünde kavga ve kaos yine sahne aldı! Resepsiyonda yan yana gelen Kılıçdaroğlu ve İnce Yeni Partilileri çileden çıkardı!
Gündem

CHP’nin kuruluş yıl dönümünde kavga ve kaos yine sahne aldı! Resepsiyonda yan yana gelen Kılıçdaroğlu ve İnce Yeni Partilileri çileden çıkardı!

CHP’nin kuruluş yıl dönümü bahaniyle düzenlenen resepsiyonda parti içindeki taht kavgaları ve derin çatlaklar bir kez daha kamuoyunun gözler..
Ruhi Çenet’in 70 milyonluk videosunun önünü kim açtı? Yücel Kaya'dan çarpıcı analiz
Gündem

Ruhi Çenet’in 70 milyonluk videosunun önünü kim açtı? Yücel Kaya'dan çarpıcı analiz

Akit yazarı Yücel Kaya, bugünkü köşe yazısında Ruhi Çenet’in ABD’deki Chabad-Lubavitch topluluğunu konu alan yaklaşık 40 dakikalık belgeseli..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23