İsmail Kartal'ın istifasını duyan Fenerbahçe efsanesi 'göreve talibim' dedi!

Fenerbahçe’nin efsane isimlerinden Volkan Demirel’in, teknik direktör İsmail Kartal’ın istifasının hemen ardından yaptığı açıklamalar gündem oldu. Demirel, “Bize teklif gelmez... Ne zaman derlerse göreve hazırız” sözleriyle Fenerbahçe’nin başına geçmeye hazır olduğunu açıkça ifade etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 18 yıl aradan sonra sahne alan Fenerbahçe, lig etabının ilk haftasında Kadıköy'de İtalyan devi Roma ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından kameraların karşısına geçen teknik direktör İsmail Kartal, futbol kamuoyunu sarsan bir karara imza attı.

Sarı-lacivertli oyuncuları tebrik ederek sözlerine başlayan tecrübeli çalıştırıcı, görevinden ayrıldığını duyurdu. Kulübün önünü açmak istediğini belirten Kartal, "Bu akşam itibarıyla oyuncularımı tebrik ediyor ve istifa ediyorum. Bir daha asla geri dönmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

AZİZ YILDIRIM DEVREYE GİRDİ

Kartal'ın canlı yayındaki istifa açıklaması sıcaklığını korurken Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım anında müdahalede bulundu. Deneyimli teknik adamın istifa kararını kabul etmediğini belirten Yıldırım, Kartal ile görüşerek noktayı koydu.

Kararı tanımadığını vurgulayan Başkan Yıldırım, şu ifadelerle Kartal'ın görevine devam edeceğini açıkladı:

"İsmail Kartal görevinin başındadır. 'Devam edeceğim' demesine gerek yok, ben onun büyüğüyüm; 'Devam edeceksin' dedim. Ben ayrılana kadar buradan gidemez."

VOLKAN DEMİREL TALİP OLDU

İsmail Kartal'ın ayrılık açıklamasının hemen ardından Fenerbahçe'nin efsane kaptanlarından Volkan Demirel'in sözleri gündeme bomba gibi düştü.

Desidero Sports'un canlı yayında 'Volkan Demirel ile görüştük' diye duyurarak aktardığı habere göre; kulüpten talep gelmesi halinde göreve atılmaya hazır olduğunu belirten Demirel, "Bize teklif gelmez... Ne zaman derlerse göreve hazırız" diyerek eski kulübüne mesaj gönderdi. Genç teknik adamın bu sözleri kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.