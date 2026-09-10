Polisten kaçmak için bakın nereye saklandı! FETÖ firarisi kıskıvrak yakalandı
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Ankara’da FETÖ’ye yönelik yürütülen çalışmalarda, hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari S.D’nin izi sürüldü. Polis ekiplerinin belirlediği adrese düzenlenen operasyonda örgüt mensubu, yakalanmamak için oluşturulan gizli bölmede bulundu. Firarinin örgüt içerisindeki konumu ve kullandığı kod adı da ortaya çıktı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.D’nin peşine düştü.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yürütülen çalışmalar sonucunda firarinin saklandığı adres belirlendi. Bunun üzerine ekipler operasyon için harekete geçti.
EVDE GİZLİ BÖLME OLUŞTURMUŞLAR
Polis ekiplerinin adreste gerçekleştirdiği aramada dikkat çeken bir ayrıntıyla karşılaşıldı.
Hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.D’nin, yakalanmamak amacıyla adreste oluşturulan gizli bir bölmede saklandığı belirlendi. Firari, ekiplerin çalışması sonucu gizlendiği yerden çıkarılarak yakalandı.
BYLOCK VE “UĞUR” KOD ADI DETAYI
S.D. hakkında yapılan incelemelerde örgüt içerisindeki faaliyetlerine ilişkin yeni ayrıntılar da tespit edildi.
İçişleri Bakanlığının açıklamasında firarinin, FETÖ’nün emniyet mahrem yapılanması içerisinde yer aldığı ve örgütün kripto haberleşme programı ByLock’u kullandığı bildirildi.
S.D’nin örgüt içerisinde “Uğur” kod adını kullandığı ve “örgüt abisi” olarak faaliyet yürüttüğünün belirlendiği aktarıldı.
Yakalanan hükümlü hakkında adli işlemler başlatıldı.
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