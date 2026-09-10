CHP’den kaçış dev dalgaya dönüştü! 3’ü CHP’li 4 belediye başkanı katıldı! Rozetleri Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı!

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası düzenlenen törenle 3'ü CHP'den olmak üzere AK Parti'ye katılan 4 belediye başkanının rozetlerini taktı.

ÖMER ÇELİK YENİ BAŞKANLARA 'HOŞ GELDİNİZ' DEDİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada partiye yeni katılan belediye başkanlarını duyurdu.

KİMLER AK PARTİ'YE KATILDI?

Buna göre CHP'li İzmir Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, Kayseri'de CHP'den istifa eden Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser ile Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursunn ve Muş Sungu Belediyesi'nin Yeniden Refah Partili Belediye Başkanı Turan Sayılgan AK Parti'ye katıldı.

ROZETLERİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TAKTI

Partiye yeni katılım sağlayan 4 belediye başkanına parti rozetleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKYK toplantısının ardından düzenlenen törenle başkanlarına başarılar dileyerek rozetlerini eliyle taktı.