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Kredi kartıyla alışveriş yapanlar dikkat! Başvuranlar, ödediği parayı geri alacak

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Kredi kartıyla alışveriş yapanlar dikkat! Başvuranlar, ödediği parayı geri alacak

Günlük alışverişlerde ve taksi yolculuklarında işletmelerin yasalara aykırı olarak tüketiciden talep ettiği yüzde 12'ye varan "POS komisyonu" ve "kart farkı"na karşı vatandaşlara net bir uyarı geldi. Merkez Bankası düzenlemelerine göre peşin işlemlerde azami komisyon oranı kredi kartında yüzde 3,56, banka kartında ise yüzde 1,04 iken, işletmelerin sadece ödeme yönteminden dolayı ekstra ücret istemesi tamamen suç teşkil ediyor. Fiş ve faturalarıyla birlikte Tüketici Hakem Heyetlerine başvuran mağdur vatandaşlar, haksız yere ödedikleri bu tutarları son kuruşuna kadar geri alabilecek. İşte detaylar...

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Foto - Kredi kartıyla alışveriş yapanlar dikkat! Başvuranlar, ödediği parayı geri alacak

Günlük alışverişlerden taksi yolculuklarına kadar pek çok alanda kredi kartıyla yapılan ödemelerde alınan komisyonlar, tüketici ile esnafı karşı karşıya getiriyor. Yasal olarak yasak olmasına rağmen bazı işletmelerin yüzde 12’ye varan ek ücret talep etmesi, vatandaşların tepkisine neden oluyor. Esnaf yüksek banka komisyonlarından, vatandaş ise yasa dışı alınan bu farklardan şikâyetçi.

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Foto - Kredi kartıyla alışveriş yapanlar dikkat! Başvuranlar, ödediği parayı geri alacak

Mevzuata aykırı uygulamanın tespiti hâlinde üye iş yeri sözleşmesinin feshedilmesi ve bir yıl süreyle yeni sözleşme yapılamaması öngörülüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası düzenlemelerine göre kredi kartıyla yapılan peşin işlemlerde azami komisyon yüzde 3,56, banka kartlarında ise yüzde 1,04 olarak uygulanıyor. İşletmeler maliyetlerini ürün veya hizmet fiyatlarına yansıtabilse de sadece ödeme yönteminden dolayı müşteriden ayrıca ücret talep edemiyor.

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Foto - Kredi kartıyla alışveriş yapanlar dikkat! Başvuranlar, ödediği parayı geri alacak

Taksilerde entegre sistem geçişi için takvim işliyor. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile taksilere, taksimetreyle entegre çalışan Taksi Mali Cihazı kullanma mecburiyeti getirildi.

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Foto - Kredi kartıyla alışveriş yapanlar dikkat! Başvuranlar, ödediği parayı geri alacak

Yeni sistemle taksimetrede oluşan ücretin cihaza otomatik aktarılması, manuel tutar girişinin engellenmesi ve kartla ödeme kabul edilmesi hedefleniyor. Mevcut taksiler için geçiş süresi Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 16 Kasım 2026 tarihine kadar uzatıldı.

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Foto - Kredi kartıyla alışveriş yapanlar dikkat! Başvuranlar, ödediği parayı geri alacak

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan sektör uzmanları "Bu farkı ödemek zorunda kalan tüketicilerimiz, fiş veya faturalarıyla birlikte Tüketici Hakem Heyetlerine başvurarak ödedikleri bedeli yasal faiziyle geri alabilirler" şeklinde uyarıda bulunuyor.

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Foto - Kredi kartıyla alışveriş yapanlar dikkat! Başvuranlar, ödediği parayı geri alacak

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Yorumlar

misafir

Madem suç, SUÇU işleyeneler, işlesin , işlemeye devam etsin diyebilen makamlarımızın ellerindne öperim. Sağolun varolun.
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