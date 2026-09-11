Kredi kartıyla alışveriş yapanlar dikkat! Başvuranlar, ödediği parayı geri alacak

Günlük alışverişlerde ve taksi yolculuklarında işletmelerin yasalara aykırı olarak tüketiciden talep ettiği yüzde 12'ye varan "POS komisyonu" ve "kart farkı"na karşı vatandaşlara net bir uyarı geldi. Merkez Bankası düzenlemelerine göre peşin işlemlerde azami komisyon oranı kredi kartında yüzde 3,56, banka kartında ise yüzde 1,04 iken, işletmelerin sadece ödeme yönteminden dolayı ekstra ücret istemesi tamamen suç teşkil ediyor. Fiş ve faturalarıyla birlikte Tüketici Hakem Heyetlerine başvuran mağdur vatandaşlar, haksız yere ödedikleri bu tutarları son kuruşuna kadar geri alabilecek. İşte detaylar...