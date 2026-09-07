İşte BİM’in 11-15 Eylül fırsatları…! Qled televizyon, şarjlı süpürge, buharlı ütü… Bu fırsat kaçmaz!
Türkiye’nin en büyük zincir marketlerinden BİM yine benzersiz ürünler ve cazip fiyatlarla müşterilerini bekliyor. BİM’de bu hafta damacana su pompasından, Qled televizyona, nostaljik radyodan, akıllı cep telefonuna, masa üstü telefon tutucudan, hareket sensörlü lambaya, kulak üstü kulaklıktan, valiz çeşitlerine onlarca ürün reyonlarda yerini alacak. İşte, BİM 11-15 Eylül aktüel kataloğu ve fiyat listesi…