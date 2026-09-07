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Ekonomi
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İşte BİM’in 11-15 Eylül fırsatları…! Qled televizyon, şarjlı süpürge, buharlı ütü… Bu fırsat kaçmaz!

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İşte BİM’in 11-15 Eylül fırsatları…! Qled televizyon, şarjlı süpürge, buharlı ütü… Bu fırsat kaçmaz!

Türkiye’nin en büyük zincir marketlerinden BİM yine benzersiz ürünler ve cazip fiyatlarla müşterilerini bekliyor. BİM’de bu hafta damacana su pompasından, Qled televizyona, nostaljik radyodan, akıllı cep telefonuna, masa üstü telefon tutucudan, hareket sensörlü lambaya, kulak üstü kulaklıktan, valiz çeşitlerine onlarca ürün reyonlarda yerini alacak. İşte, BİM 11-15 Eylül aktüel kataloğu ve fiyat listesi…

#1
Foto - İşte BİM’in 11-15 Eylül fırsatları…! Qled televizyon, şarjlı süpürge, buharlı ütü… Bu fırsat kaçmaz!

BİM’de yeni haftanın indirimli ürünleri listesi belli oldu. Valiz çeşitleri 999 lira ila 1.300 lira arasında satışa sunulurken tek kişilik battaniye ise 679 lira olacak. 28 cm Wok tava 999 lira Karnıyarık Tencere 1.650 lira, tek fiyat plastik ürünler 75 lira, mermer desenli banyo seti, renkli cam sıvı sabunluk çeşitleri 75 lira, çelik kettle 990 lira, ölçü kapı çubuk blender 990 lira, otomatik dönen saç maşası 1.190 lira, katlanabilir su pompası ise 249 lira olacak. İşte, BİM 11-15 eylül aktüel kataloğu….

#2
Foto - İşte BİM’in 11-15 Eylül fırsatları…! Qled televizyon, şarjlı süpürge, buharlı ütü… Bu fırsat kaçmaz!

İşte fiyatlar...

#3
Foto - İşte BİM’in 11-15 Eylül fırsatları…! Qled televizyon, şarjlı süpürge, buharlı ütü… Bu fırsat kaçmaz!

İşte fiyatlar...

#4
Foto - İşte BİM’in 11-15 Eylül fırsatları…! Qled televizyon, şarjlı süpürge, buharlı ütü… Bu fırsat kaçmaz!

İşte fiyatlar...

#5
Foto - İşte BİM’in 11-15 Eylül fırsatları…! Qled televizyon, şarjlı süpürge, buharlı ütü… Bu fırsat kaçmaz!

İşte fiyatlar...

#6
Foto - İşte BİM’in 11-15 Eylül fırsatları…! Qled televizyon, şarjlı süpürge, buharlı ütü… Bu fırsat kaçmaz!

İşte fiyatlar...

#7
Foto - İşte BİM’in 11-15 Eylül fırsatları…! Qled televizyon, şarjlı süpürge, buharlı ütü… Bu fırsat kaçmaz!

İşte fiyatlar...

#8
Foto - İşte BİM’in 11-15 Eylül fırsatları…! Qled televizyon, şarjlı süpürge, buharlı ütü… Bu fırsat kaçmaz!

İşte fiyatlar...

#9
Foto - İşte BİM’in 11-15 Eylül fırsatları…! Qled televizyon, şarjlı süpürge, buharlı ütü… Bu fırsat kaçmaz!

İşte fiyatlar...

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