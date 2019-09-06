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Türkiye ile Andorra 3. kez rakip

- A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 elemelerinde yarınki rakibi Andorra ile tarihinde üçüncü kez karşılaşacak- Milliler, rakibiyle oynadığı maçları 2-0 ve 5-0 kazandı- A Milli Takım, son 6 yıldaki en farklı galibiyetini Andorra karşısında elde etti

06 Eylül 2019 Cuma 11:05
Türkiye ile Andorra 3. kez rakip


İSTANBUL (AA) - HİLMİ SEVER - A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda yarınki rakibi Andorra ile tarihinde üçüncü kez karşılaşacak.

İki ülke A milli takımları daha önceki iki maçını da 2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri gruplarında oynamıştı.

Türkiye, 2013 yılında oynanan D Grubu karşılaşmalarında rakibini deplasmanda 2-0, sahasında da 5-0 mağlup etmişti.

İki maçta rakibine 7 gol atan milliler, kalesinde ise gol görmedi.

Son maçını 6 Eylül 2013'te oynayan iki takım, 6 yıl sonra bu kez 7 Eylül 2019'da karşılaşacak.


- Milli takımın son 6 yıldaki en farklı galibiyeti Andorra'ya karşı


A Milli Futbol Takımı, 96 yıllık tarihindeki en farklı galibiyetlerinden birini Andorra karşısında elde etti.

Milli takım, 6 Eylül 2013'te Kayseri'de oynanan mücadelede rakibini 5-0 yendi. Umut Bulut'un "hat-trick" yaptığı karşılaşmanın diğer golleri Burak Yılmaz ve Arda Turan'dan gelmişti.

Bu sonuç, ay-yıldızlı ekibin son 6 yıldaki en farklı galibiyeti olarak da kayıtlara geçti.

Milliler, o tarihten bugüne kadar oynadığı 65 mücadelede 5 farklı bir galibiyet elde edemedi.

Ay-yıldızlı ekip bu süreçte Moldova ve Bulgaristan'ı 4-0 yendi.


- Farklı skorlar


A Milli Futbol Takımı'nın 96 yıllık tarihindeki en farklı skorlu galibiyetleri şöyle:

Tarih Yer Organizasyon Rakip Sonuç
20.11.1949 Ankara Dünya Kupası Elemeleri Suriye 7-0
20.06.1954 Cenevre Dünya Kupası Elemeleri Güney Kore 7-0
10.11.1996 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri San Marino 7-0
08.06.2005 Almatı Dünya Kupası Elemeleri Kazakistan 6-0
28.05.1950 İstanbul Özel İran 6-1
12.10.1994 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri İzlanda 5-0
10.09.1997 San Marino Dünya Kupası Elemeleri San Marino 5-0
14.11.2001 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri Avusturya 5-0
16.10.2002 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri Liechtenstein 5-0
01.10.2006 Frankfurt Avrupa Şampiyonası Elemeleri Moldova 5-0
06.09.2013 Kayseri Dünya Kupası Elemeleri Andorra 5-0

Not: Maç skorlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 11:05
  1. A Milli Futbol Takımı
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