Türkiye ile Almanya arasında işbirliği hamlesi!

Türkiye ile Almanya arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirmek amacıyla iş dünyasının temsilcileri İstanbul’da bir araya geldi. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), NRW.Global Business işbirliğiyle düzenlenen Türkiye -Kuzey Ren-Vestfalya İş Forumu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Almanya Dışişleri Bakanlığı nezdinde Devlet Bakanı Serap Güler, Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst, NRW.Global Business Üst Yöneticisi (CEO) Felix Neugart, DEİK Başkanı Olpak, DEİK/Türkiye-Almanya İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ ve iki ülkeden 200'ün üzerinde iş dünyası temsilcisinin katılımıyla İstanbul’da yapıldı.

Forumda konuşan Olpak, "Bölgenin yetiştirdiği büyük isimlerden biri olan Goethe şöyle yazmıştı: 'Bilmek yeterli değildir, uygulamalıyız. İstemek yeterli değildir, harekete geçmeliyiz.' İşte bu forumun ruhu da budur. Potansiyeli biliyoruz ve daha fazlasını yapmak için buradayız." diye konuştu.

Kuzey Ren-Vestfalya'nın 900 milyar avroyu aşan ekonomisi, 700 binden fazla KOBİ'si ve büyük ölçekli şirketleriyle Avrupa'nın sanayi merkezlerinden biri ve Türk iş dünyası için doğal bir ortak olduğunu dile getiren Olpak, Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı Wüst'ün dün ifade ettiği gibi başka hiçbir bölgenin Türkiye ile bu kadar yakın sosyal ve ekonomik bağları bulunmadığının altını çizdi.

Olpak, şunları kaydetti:

"Türkiye; 86 milyonluk nüfusu, 1,7 trilyon dolarlık ekonomisi, güçlü üretim altyapısı, dinamik özel sektörü ve yüksek rekabet gücüne sahip şirketleriyle Türkiye, Avrupa ve küresel değer zincirlerine derinlemesine entegre olmuş durumdadır. Avrupa ile ilişkilerimizde ilerletmek istediğimiz dört önceliğimiz bulunuyor: Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği, Gümrük Birliğinin modernizasyonu, bildiğiniz gibi kısaca Made in Europe ve vize meseleleri."

Ticaret hacmi 2025’te 11 milyar avroya ulaştı

Almanya Dışişleri Bakanlığı nezdinde Devlet Bakanı Serap Güler de Kuzey Ren-Vestfalya ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 2025 yılında 11 milyar avroya ulaştığını dile getirdi.

Bu rakamın Almanya ile Türkiye arasındaki toplam ticaretin yaklaşık beşte birine karşılık geldiğini belirten Güler, son yıllarda ikili ticaret hacminin yaklaşık 55 milyar avroyla rekor seviyeye ulaştığını vurguladı.

Güler sözlerini şöyle sürdürdü:

"Almanya, Türkiye'nin ihracatı açısından en önemli pazar olmaya devam ediyor. Yaklaşık 8 bin 600 Alman şirketi Türkiye'de faaliyet gösteriyor ve 100 binden fazla doğrudan istihdam sağlıyor. Bu rakamların arkasındaki insanlar sizlersiniz. Her iki tarafta da üretim yapan, yatırım gerçekleştiren ve istihdam yaratan sizler, pazarlarımızı birbirine yakınlaştırıyorsunuz. İşler iyi gidiyor ancak daha da iyi olabilir. Her iki tarafta da jeopolitik durumun maliyetleri artırdığını görüyoruz. Çatışmalar ve bağımlılıklar, tedarik zincirlerimizi riske atıyor. Teknolojinin her zamankinden daha hızlı değiştiği bir dönemdeyiz. Bu da yakın işbirliği yapmak ve fırsatları birlikte değerlendirmek istememizin nedenlerinden yalnızca biri."

Güler, bu konuları Almanya ve Türkiye dışişleri bakanları arasındaki stratejik diyalog kapsamında ayrıntılı biçimde ele aldıklarını, her şeyin alınan kararların uygulamaya geçirilmesiyle ilgili olduğunu ifade etti.

Avrupa Birliği ve Türkiye'nin yaklaşık 540 milyon nüfusa sahip olduğunun altını çizen Güler, "Bu, muazzam bir potansiyel. Bu ortak pazarın temelini Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliği oluşturuyor. Gerçek şu ki yakın gelecekte bu temeli modernize etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

NRW.Global Business CEO'su Felix Neugart ise eyaletlerinde 1 milyondan fazla Türk yaşadığını, bu durumun önemli ve son derece derin ticari ilişkilere dönüşmüş durumda olduğunu dile getirdi.

Bu ilişkilerin yalnızca kişisel bağlara ya da ticari ilişkilere dayanmadığını ifade eden Neugart, "Aynı zamanda her iki tarafta da üretim yapan, yenilik geliştiren ve birlikte istihdam yaratan şirketlere dayanıyor." dedi.

Kuzey Ren-Vestfalya ile Türkiye arasındaki potansiyele yönelik ilginin ne kadar yoğun olduğunu gördüklerini dile getiren Neugart, şunları kaydetti:

"Birbirimize uzun yıllara dayanan endüstriyel değer zincirleriyle bağlıyız. Türkiye, sanayi kapasitesi ve stratejik küresel bağlantılar sunuyor. Bunu izlediğimiz filmde de gördük. Biz de güçlü bir sanayi altyapısını ortaya koyuyoruz. Bu, birlikte geleceğe yönelik güçlü bir platform oluşturacak. Birlikte enerji dönüşümünü ilerletebiliriz. Daha dayanıklı tedarik zincirleri geliştirebiliriz. Lojistik faaliyetlerini ve bağlantısallığı genişletebiliriz. En önemlisi de yenilikleri ortak iş fırsatlarına dönüştürebiliriz."

Forumda DEİK ile NRW.Global Business arasında işbirliği anlaşması imzalandı.

Ayrıca, Duisport-Arkas - Mars Logistics, Köln Bonn Flughafen - SAW - HEAŞ, Messe Düsseldorf - TÜDÖKSAD, Schmitz Cargobull - Orsan, REWE Group - Paloma Hotels, Circular Valley Foundation - Fark Labs ve Uniper - Biotrend arasında işbirliği anlaşmaları imzalandı.

Anlaşmalar kapsamında, Türkiye ile Almanya arasındaki demir yolu ve intermodal taşımacılık bağlantılarının güçlendirilmesi, havacılıkta operasyonel verimliliğin ve yolcu hizmet kalitesinin artırılması, sanayide ortak üretim ve tedarik zincirlerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Ayrıca, enerji alanında biyometan üretimi ve Avrupa'ya ihracat olanaklarının oluşturulması, turizmde Türkiye'ye yönelik kapasitenin ve pazarlama faaliyetlerinin artırılması, döngüsel ekonomi alanında ise teknoloji transferinin sağlanması ve ortak pilot projelerin hayata geçirilmesi amaçlanıyor.