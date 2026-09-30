Bolu'da zimmet skandalı! Belediye kooperatifine yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli yarın adliyeye sevk ediliyor!
Bolu Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren S.S. Köroğlu Yöresel Ürünler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi yöneticileri ile ticari ilişki içerisindeki firmaları kapsayan 'zimmet' soruşturmasında sular durulmuyor. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonlarda aralarında üst düzey yöneticilerin de bulunduğu şüpheliler kıskıvrak yakalandı.