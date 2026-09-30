Bolu'da zimmet skandalı! Belediye kooperatifine yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli yarın adliyeye sevk ediliyor!

Operasyonda Boltartek Tarım Ürünleri ve Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti. Genel Müdürü, ihale harcama yetkilisi ve İhale Komisyonu Başkanı Bahadır Acar ile S.S. Köroğlu Yöresel Ürünler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Cevat Çatladı'nın da aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden G.M., A.C.A. ve E.K., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Diğer 6 şüphelinin ise jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.