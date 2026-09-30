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Bolu'da zimmet skandalı! Belediye kooperatifine yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli yarın adliyeye sevk ediliyor!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bolu'da zimmet skandalı! Belediye kooperatifine yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli yarın adliyeye sevk ediliyor!

Bolu Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren S.S. Köroğlu Yöresel Ürünler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi yöneticileri ile ticari ilişki içerisindeki firmaları kapsayan 'zimmet' soruşturmasında sular durulmuyor. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonlarda aralarında üst düzey yöneticilerin de bulunduğu şüpheliler kıskıvrak yakalandı.

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Foto - Bolu'da zimmet skandalı! Belediye kooperatifine yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli yarın adliyeye sevk ediliyor!

Bolu'da belediye kooperatifine yönelik ‘zimmet' soruşturmasında gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü serbest bırakılırken, 6 şüphelinin yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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Foto - Bolu'da zimmet skandalı! Belediye kooperatifine yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli yarın adliyeye sevk ediliyor!

Bolu Belediyesi bünyesindeki S.S. Köroğlu Yöresel Ürünler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi yöneticileri ile kooperatifle ticari ilişkisi bulunan firmalar hakkında 'zimmet' iddiasıyla Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında geçtiğimiz pazartesi günü jandarma ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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Foto - Bolu'da zimmet skandalı! Belediye kooperatifine yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli yarın adliyeye sevk ediliyor!

Operasyonda Boltartek Tarım Ürünleri ve Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti. Genel Müdürü, ihale harcama yetkilisi ve İhale Komisyonu Başkanı Bahadır Acar ile S.S. Köroğlu Yöresel Ürünler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Cevat Çatladı'nın da aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden G.M., A.C.A. ve E.K., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Diğer 6 şüphelinin ise jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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