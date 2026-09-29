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Gündem Fon vurgununda yer yerinden oynadı! Melis Sandal ve babası Cihan Sütşurup hakkında şoke eden karar!
Gündem

Fon vurgununda yer yerinden oynadı! Melis Sandal ve babası Cihan Sütşurup hakkında şoke eden karar!

Yeniakit Publisher
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Fon vurgununda yer yerinden oynadı! Melis Sandal ve babası Cihan Sütşurup hakkında şoke eden karar!

Sermaye piyasalarını sarsan ve her gün yeni bir ismin deşifre olduğu dev fon soruşturmasında çember daralıyor. Şarkıcı Mustafa Sandal'ın benim hiçbir şeyden haberim yok dediği olayda eşi Melis Sütşurup Sandal ile babası Cihan Sütşurup hakkında yakalama kararı çıktı.

Sermaye piyasalarına yönelik yürütülen fon soruşturmasında şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal ile kayınpederi Cihan Sütşurup hakkında yakalama kararı çıkarıldı ve tüm mal varlıklarına el konuldu.

Mustafa Sandal'ın ailesinin adının geçtiği fon soruşturmasında yeni bir karar verildi. Melis Sütşurup Sandal ile babası Cihan Sütşurup'un mal varlıklarına el konuldu ve yakalama kararı çıkarıldı.

MELİS SANDAL VE BABASI HAKKINDA YENİ KARAR

 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında daha önce çok sayıda kişi, şirket ve fonla ilgili mali tedbir kararları alınmıştı. Listede şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal'ın da adı yer almıştı. Son gelişmeyle birlikte Melis Sütşurup Sandal ve babası Cihan Sütşurup'un mal varlıklarına el konuldu. Ayrıca iki isim hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

 

"HİÇBİR ORTAK İŞİMİZ OLMAMIŞTIR"

Şarkıcı Mustafa Sandal gündüz saatlerinde konuya ilişkin "Melis ile karı koca olmak dışında maddi anlamda hiçbir ortak işimiz olmamıştır." açıklamasında bulunmuştu. Sandal açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı: "Eşim Melis ve babası Cihan Sütşurup ile ilgili iddiaların şahsımla ilişkilendirilmesi haksızdır, kötü niyetlidir. Melis ile karı koca olmak dışında maddi anlamda hiçbir ortak işimiz olmamıştır. Ben 32 yıldır müzik sektöründeyim ve müzikten başka hiçbir işim, uğraşım ve gelirim yoktur. Dubai meselesi; Melis'in oğlu Dubai'de okuyor, dolayısıyla eş durumundan orada Dubai'de Golden Visa - oturum iznim var. Benim geçen sene İngiltere'de Global Yetenek Vizesi aldığımı da tüm Türkiye zaten biliyor. Şahsımla ilgili iftira ve hakaret içeren tüm haber ve yorumlarla ilgili avukatım gerekli hukuki takibi yapmaktadır."

 

Kız seni alan yaşadı! 11.5 milyar çekmişti: Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal'ın malvarlıklarına tedbir
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Fon vurgununda yer yerinden oynadı! Melis Sandal ve babası Cihan Sütşurup hakkında şoke eden karar!
Fon vurgununda yer yerinden oynadı! Melis Sandal ve babası Cihan Sütşurup hakkında şoke eden karar!

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Fon vurgununda yer yerinden oynadı! Melis Sandal ve babası Cihan Sütşurup hakkında şoke eden karar!

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Yorumlar

Çılgın

Besleme rezil medya sandallar yaptıda sizin ölümüne savunduğunuz akp li vekiller yancilar beslemeleri hepsi bu işin içinde sandali sayani milletin önüne atarak bu lağımı kapatacağını sananlar bu pisliklerden kim olursa olsun hesap sorulmadan çözülmez

Her yerde hırsızlık, arsızlık,,rüşvet tühhh topunuzun eline yüzüne!

Çok güzel! Cezalarını çekecekler!
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