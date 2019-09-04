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Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile telefonda görüştü.

04 Eylül 2019 Çarşamba 20:33
Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!

Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın bugün (4 Eylül) ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile Suriye’deki gelişmeler, güvenli bölgenin tesisi, terörle mücadele, ABD ile ikili ticari ilişkiler, Libya’daki son durum konularının gündeme geldiği bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.

Görüşmede Sayın Cumhurbaşkanımızın ABD Başkanı Trump ile en son telefon görüşmesinde ele alınan konuların detayları da konuşulmuştur.

Trump-Erdoğan görüşmesi

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında Sayın Cumhurbaşkanımızın 22-25 Eylül’de ABD’nin New York şehrine yapacağı ziyaret kapsamında iki liderin görüşmesi konusu ele alınmıştır.

Güvenli Bölge' konusu

Suriye’nin kuzeyinde oluşturulacak Güvenli Bölge için atılacak adımların hızlandırılması, İdlib Mutabakatı’nın korunması, Anayasa Komisyonu’nun ivedilikle tamamlanması konuları etraflıca görüşülmüş, yaşanabilecek insani dramların ve yeni mülteci akınlarının önüne geçilecek tedbirlerin uygulanması kararlılığı dile getirilmiştir.

Hazırlıklar tamam

Türkiye ve ABD müşterek harekât planının geciktirilmeden hayata geçirilmesi hususunda Türk tarafının hazırlıklarını tamamladığı belirtilmiştir.

Hedef 100 milyar dolarlık ticaret hacmi

Ayrıca, önümüzdeki günlerde ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross’un Türkiye ziyareti ve hedeflenen 100 milyar dolarlık ticaret hacminin iki ülke ticari ilişkilerine getireceği ivmenin önemi de görüşmede ele alınmıştır.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 20:33
  1. İbrahim Kalın
  2. John Bolton

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