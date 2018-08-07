0553 313 94 23

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Pompeo ile telefonda görüştü.

07 Ağustos 2018 Salı 17:07
Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Pompeo telefon görüşmesi yaptı. İki bakanın ABD ile Türkiye arasındaki ilişkileri ve mevcut sorunların çözümünü ele aldığı belirtildi.

Çavuşoğlu, Singapur'da yapılan 51. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında ABD’li mevkidaşıyla 3 Ağustos'ta yüz yüze görüşmüştü.

Çavuşoğlu, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "sorunların çözülmesi için bundan sonraki süreçte de yakın iş birliği içinde çalışma konusunda mutabık kaldıklarını" dile getirmişti.

Pompeo ise FETÖ ve PKK adına suç işlediği gerekçesiyle ev hapsinde tutulan ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson meselesinde yaşanan gerginliğe rağmen ABD ve Türkiye'nin değerli ortaklar olduğunu belirtmişti.

HEYET EN KISA SÜREDE GİDECEK

Bu arada, gün içinde ABD ile Türkiye arasındaki sorunların çözümü konusunu ele almak üzere Türkiye'den bir heyetin ABD'ye giderek görüşmelerde bulunacağı bildirilmişti.

Heyete Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın başkanlık edeceği ifade edilmişti.

Heyetin en kısa sürede ABD'ye hareket edeceği belirtildi.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 17:07
  1. çavuşoğlu
  2. pompeo

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Altının kilogramı, günü yüzde 2 artışla tamamladı
    1. Altının kilogramı, günü yüzde 2..
    2. İtalya'nın en büyük bankasından..
    3. Fenerbahçe Başkanı Koç'tan Lizbon..
    4. Uludağ eteklerinde orman yangını!
    5. CHP'li Gaye Usluer: Kurultaya gitmemek..
    6. Havada hareketli anlar! Acil iniş yaptı
    7. Terör devleti İsrail'den açıklama:..
    8. Kocaeli’nde FETÖ’den kapanan yurtta..
    9. Antalya’nın Alanya ilçesinde..
    10. Borsa, günü yükselişle bitirdi
    11. Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık!
    12. Savunma Sanayii Toplantısı'nda kritik..
    13. 3 terörist Türkiye sınırında enselendi!
    14. İsveç'te mangal yaktı diye 11 bin 400..
    15. 248 düzensiz göçmen yakalandı
    16. Torbalı ilçesinde taksideki gasbın..
    17. Almanya, Erdoğan'ın ziyaret tarihini..
    18. Manavgat ilçesinde hırsızlara linç..
    19. Kocaeli'nde komşusunun ricasını..
    20. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında..
    İstanbul'u 'Bizans'laştırma planı! Kongre düzenleyecekler
    İstanbul'u 'Bizans'laştırma planı! Kongre düzenleyecekler
    Başkan Erdoğan çağrı yaptı, aşiretler harekete geçti!
    Başkan Erdoğan çağrı yaptı, aşiretler harekete geçti!
    Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir! Yurt dışına çıkma yasağı da getirildi
    Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir! Yurt dışına çıkma yasağı da getirildi
    Akit Soruyor: Şeriat nedir?
    Akit Soruyor: Şeriat nedir?
    İYİ Parti'de Yusuf Halaçoğlu depremi!
    İYİ Parti'de Yusuf Halaçoğlu depremi!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İstifa eden İP'lilerden Meral Akşener'e zehir zemberek sözler
    İstifa eden İP'lilerden Meral Akşener'e zehir zemberek sözler
    Başkan Erdoğan'a yeni başdanışman
    Başkan Erdoğan'a yeni başdanışman