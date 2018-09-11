Esed ve destekçisi Rusya Suriyeli muhaliflerin kontrolündeki İdlib’i günlerdin bombalıyor. Rusya’nın havadan Esed güçlerinin ise karadan bomba yağdırdığı İdlib’de milyonlarca sivil vatandaş yaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Tahran Zirvesi’nde İdlib’de acil ateşkes yapılması çağrısında bulunmuştu. Ancak ne Rusya ne de Esed zirveye rağmen İdlib’i vurmaktan vazgeçmiyor. Peki Türkiye İdlib’e müdahale edecek mi? Türkiye İdlib’de operasyon yapar mı?

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib konusunda The Wall Street Journal gazetesine yazdığı makalede Suriye rejiminin İdlib'e saldırısının insani bir felaket sonucu doğuracağı uyarısında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İdlib köprüden önceki son çıkıştır. Eğer Avrupa ve ABD dahil uluslararası toplum bugün gerekli adımları atmazsa bunun bedelini yalnızca Suriyeli masumlar değil tüm dünya ödeyecektir." ifadesini kullandı.

İDLİP İÇİN ADIMLAR ATILMAZSA…

Cumhurbaşkanı Erdoğan İdlib’e müdahale konusunda önemli açıklamalarda bulundu. İdlib, köprüden önceki son çıkış olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Eğer Avrupa ve ABD dahil uluslararası toplum bugün gerekli adımları atmazsa, bunun bedelini yalnızca Suriyeli masumlar değil tüm dünya ödeyecektir. Türkiye, komşusunda yaşanan katliamı engellemek için elinden gelen her şeyi yapmıştır. Çabalarımızda başarılı olmamız için dünyanın geri kalanının dar çıkarlarını bir kenara bırakıp siyasi çözüme destek vermesi gerekmektedir." Şeklinde konuştu.

İDLİB HALKININ UMUDU TÜRKİYE

İdlib kent merkezinde cuma namazı sonrası düzenlenen gösteriye katılan siviller, Türkiye'nin bölge halkını koruması talebinde bulunmuştu Göstericiler, Suriye Devrim Bayrağı ve dövizler taşımıştı

İdlib'i hem Esed hem Rusya vuruyor! İdlib nerede? İdlib Türkiye için neden önemli? İdlib’de neler oluyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tahran'da İdlib açıklaması

TÜRKİYE'NİN İDLİB'TE OLUŞTURDUĞU GÖZLEM NOKTALARI

TSK, Suriye'nin İdlib kentinde 12'nci ateşkes gözlem noktasını kurdu. TSK'nın İdlib'de Astana anlaşmaları kapsamında kurduğu gözlem noktaları çalışmaları sona erdi.

TSK'nın İdlib’de konuşlandığı gözlem noktalar şöyle:

Dana ilçesindeki Salva Köyü - 1 No'lu gözlem noktası

Daret İzze ilçesindeki Samaan Kalesi (Takle) Köyü - 2 No'lu

Daret İzze ilçesindeki Akil Dağı - 3 No'lu

El Hader ilçesine bağlı Tel Eys Köyü - 6 No'lu

Serakib ilçesine bağlı Tel Tukan Köyü - 7 No'lu

Marretinuman ilçesine bağlı Sırman Köyü - 8 No'lu

Halep batı kırsalındaki Anadan (Tel Tamura) - 4 No'lu

İdlib'in güneybatısında Zeytinlik bölgesi - 12 No'lu

Hama kırsalındaki Morik (Tel es Savvan) - 9 No'lu

Halep'in batı kırsalındaki Raşidin bölgesi - 5 No'lu

İdlib'in güney kırsalındaki Zaviye bölgesi - 10 No'lu

İdlib'in güneybatı kırsalında Cisr eş Şuğur ilçesine bağlı İştabrak Köyü- 11 No'lu