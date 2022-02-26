Türkiye için büyük tehlike! Şampiyonlar Ligi'ne...

Türkiye için büyük tehlike artık kapıda... UEFA Ülkeler Sıralaması'nda kötü gidişat devam ediyor. Bu sezon alınacak puanlar 2023/24'te Şampiyonlar Ligi'ne katılımı direkt olarak etkileyecek. Alınan son sonuçlardan sonra ilk 15 ülke arasına girmemiz neredeyse imkansız hale geldi.

UEFA ülke puanı sırasında ilk 15 şansımızı her geçen gün kaybediyoruz. Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Danimarka, Çekya ve Hırvatistan ile kıyasıya bir yarış içindeydik fakat alınan son sonuçların ardından büyük kan kaybettik.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE 1 TAKIM

Türkiye, UEFA'nın ülke puanı klasmanında geçen sezon 13. sıraya düşerek Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderme şansını kaybederken, bu sezon 19. sıraya kadar geriledi. Bu sezon 11. sıraya yükselmesi çok uzak ihtimal görünen Türkiye, ilk 15 içine giremezse Avrupa kupalarına göndereceği takım sayısı da 5'ten 4'e düşecek. Bu durumda Türkiye, Şampiyonlar Ligi'ne tek takım gönderecek ve o ekip eleme (play-off) oynayacak. Ayrıca UEFA Avrupa Ligi'ne takım gönderemeyecek Türkiye'nin diğer 3 temsilcisi ise UEFA Konferans Ligi'nde yer alacak.