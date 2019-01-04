Türkiye için bir ilk! Hürkuş göreve başladı

Türk başlangıç ve temel eğitim uçağı Hürkuş-B'nin seri üretimi ve uçuş testleri tamamlanan ilk 2 uçağı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda göreve başladı. Hürkuş-B ile ilk uçuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Kasım 2018'in ilk haftası olarak duyurduğu tarihten yaklaşık 1.5 aylık gecikmeyle, aralık ayının son günlerinde yapıldı. İzmir Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı'na getirilen ilk 2 uçak hızla faaliyete alındı. Uçaklar öncelikle eğitmen pilotların adaptasyon eğitiminde kullanılıyor. Pilotların uçağa adaptasyon eğitimi, Hürkuş'un test pilotu Murat Özpala tarafından veriliyor. Hürkuş-B eğitimlerde gece uçuşu, kol uçuşu, aletli uçuş, görerek uçuş, akrobasi, seyrüsefer uçuşu, hava ve yer atışları başta olmak üzere tüm kullanımlarıyla birlikte öğretmen pilotlar tarafından kullanılmaya başlanacak ve bu uçuşlarda Hava Kuvvetleri'nin isterlerini tam olarak karşılayıp karşılamadığı da kontrol edilecek.

Çiğli Jet Üssü'nde pilot eğitimi devam edilirken TUSAŞ tesislerinde Hürkuş-B'lerin seri üretimlerine hız verilecek. Planlamalar, Hava Kuvvetleri'nin ilk etapta alacağı 15 adetlik Hürkuş-B paketinden kalan 13 uçağın 2019 yılı ilk yarısında teslim edilmesi doğrultusunda yapılıyor. Hava Kuvvetleri, Hürkuş-B'lerden 15'i kesin 40'ı opsiyonlu olmak üzere toplam 55 uçak için sözleşme imzalamıştı. İlk 15 uçağın değerlendirilmesi ve envantere girmesinin ardından ihtiyaç halinde opsiyon kapsamındaki alımların da kesin alıma dönüştürülmesi bekleniyor.

Hürkuş-A konfigürasyonu üzerinden TSK'nın isterleri doğrultusunda geliştirilen Hürkuş-B temel eğitim uçağı, sayısal kokpiti, basınçlı kabini, fırlatma koltuğu, oksijen desteği ve iniş takımları açısından jetlerdekine benzer sistemlerle donatıldı. Hürkuş-A'dan 100 kilo daha hafif, hızlı, modern ve güçlü bir uçak olarak tasarlanan Hürkuş-B, 'sınıfının en iyisi' olarak gösteriliyor. Hava Kuvvetleri envanterine girerek havacılık sanayisinde yeni bir sayfa açan Hürkuş-B, Türkiye'nin uçak modernizasyon başarılarından sonra ilk kez yerli bir firma (TUSAŞ) tarafından tasarlanarak üretilen ve envantere giren ilk milli hava aracı oldu.

Silahlısı gelecek Hava Kuvvetleri, Hürkuş-B’nin silahlı versiyonu olan Hürkuş-C’ye dair gelişmeleri yakından takip ediyor. Halen daha fazla faydalı yük taşıyabilmesi için Hürkuş-C’nin kanat yapısında gereken güçlendirmelerin yapılması yönünde TSK ile TUSAŞ arasında görüşmeler devam ediyor. Milli füzelerle donatılacak Hürkuş-C, üretim sürecinin tamamlanmasıyla birlikte terörle mücadelede yakın hava desteğinde önemli bir güç olacak.

Kaynak: Yeni Şafak