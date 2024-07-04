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Spor Türkiye - Hollanda maçının hakemi belli oldu
Spor

Türkiye - Hollanda maçının hakemi belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-07-04 11:54:00 -
Türkiye - Hollanda maçının hakemi belli oldu

Avusturya'yı yenen milli takım, çeyrek finalde Hollanda ile oynayacak. Maçı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Cumartesi günü oynanacak çeyrek final eşleşmelerinin hakemleri belli oldu.

A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda ile TSİ 22.00'da oynayacağı müsabakayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin yönetecek. Turpin'in yardımcılıklarını Nicolas Danos ve Benjamin Pages yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Felix Zwayer olurken, mücadelenin VAR koltuğunda ise Jerome Brisard oturacak.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final mücadelesinde İngiltere ile İsviçre, Cumartesi günü TSİ 19.00'da karşı karşıya gelecek. Söz konusu mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Orsato yönetecek. Orsato'nun yardımcılıklarını Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi Daniel Siebert olurken, VAR koltuğunda ise Massimiliano Irrati oturacak.

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