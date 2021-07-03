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Ekonomi Türkiye haziranda ihracat rekoru kırdı
Ekonomi

Türkiye haziranda ihracat rekoru kırdı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, haziranda ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47 artarak 19.8 milyar dolara yükseldiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-03 19:57:00 -
Türkiye haziranda ihracat rekoru kırdı

Muş, “199 milyar 567 milyon dolarla zamanların en yüksek 12 aylık ihracatı kaydedilmiştir” açıklamasında bulundu. Ayrıca “İlk 6 ayda ihracat yüzde 40 artarak 105 milyar dolara çıkmıştır” bilgisini verdi.

Hedef aşılacak

Muş, bu yıl ihracatta aylık, çeyreklik ve altı aylık bazda Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığını söyledi. Muş, normalleşme adımlarının ardından Orta Vadeli Program’da (OVP) yer alan 2022 hedefi 198 milyarın da aşılacağını; ihracatın 200 milyar doların çok daha ötesine taşınacağını vurguladı.

Karşılama oranı arttı

İhracatın ithalatı karşılama oranının haziran ayında 4.8 puan artışla yüzde 87.3’e yükseldiğini belirten Bakan Muş, “İlk 6 ayda ise bu oran 7.3 puan artışla yüzde 83.2’ye varmıştır” diye konuştu.

Açık daraldı

Bakan Muş, dış ticaret açığının ilk yarıda yüzde 11.4 azalarak 21,2 milyar dolara gerilediğini ifade etti.  Muş, yılın ilk yarısında Avrupa Birliği ülkelerine yapılan ihracatın yüzde 42 artışla 44 milyar dolara dayandığına işaret etti.

Fazla vereceğiz

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, üyelerinin haziranda da tarihi bir performans göstererek yeni bir rekora imza attıklarının altını çizdi. Gülle, şu görüşleri paylaştı: “İnşallah, 2021 yıllık ihracat hedefini de aşacağız. Dış ticaret fazlası veren Türkiye hedefimize bir adım daha yaklaşacağız. Bu başarıyı mümkün kılan 100 bin ihracatçımızın her birine, bizleri her zaman destekleyen Sayın Bakanımız Mehmet Muş’a ve ihracatçılarımızı yol arkadaşı addeden Saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz.”

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