İki yıllık aranın ardından bu sene Türkiye’den kutsal topraklara gidilebilecek. Hac vazifesini yerine getirmek isteyenler ise ‘Türkiye’nin hac kontenjanı belli oldu mu?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

Türkiye hac kontenjanı 2022 | Türkiye'den kaç kişi hacca gidecek?

VAV TV’ye konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hac kontenjanı konusunda açıklamalarda bulundu. Erbaş, “Hacla ilgili kota yani Türkiye'den gidecek hacı adaylarımızın sayısı belli oldu. Türkiye'den 37 bin 770 kişi 2022 yılında hacca gidecek. Ramazan'dan hemen bir hafta önce Mekke'de umre yaptım, hac hazırlıkları ile ilgili bir sempozyum ve hac fuarına katıldım. Orada hac ve umre ile ilgili taleplerimizi iletmiştik. Türkiye'de vaka sayılarının hızla düştüğünü söyledik. Bunun üzerine artık Türkiye'ye umre de açıldı, gitmek isteyenler istedikleri zaman vizelerini alarak gidebilirler. Yarın (19 Nisan Salı) bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulu'muzda toplanacağız. Ancak ne yazık ki yaş kotası var, 65 yaşını geçmiş olanlar 2022 yılında hacca gidemeyecek. 2023 yılında yaş sınırlamasının kalkması için dua ediyoruz" dedi.