Türkiye - Gürcistan maçında Ugandalılar kendinden geçti

Türkiye’nin şefkat eli tüm dünyayı kuşattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Türk yetkililer, özellikle yoksul ve mazlum bölgelerde insanlara yardım ulaştırmak için büyük çaba sarf ediyor.

O bölgelerden biri de hiç şüphesiz Afrika Kıtası oldu. Türkiye’nin yüzünü güldürdüğü insanlar da ülkemize büyük sevgi beslemeye başladı.

Doğu Afrika ülkesi Uganda’da bu sevgi Türkiye – Gürcistan maçında bir kez daha açığa çıktı. Maçı izlemek için televizyon başına toplanan Ugandalılar, Türk bayraklarıyla birlikte 90 dakika boyunca büyük heyecanla maçı izledi.

Atılan gollerde Ugandalıların sevinci dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medyada büyük ses getiren görüntüler, özellikle Türkiye Diyanet Vakfı’nın bölgedeki faaliyetlerini akıllara getirdi.

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