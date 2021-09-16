  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Avrupa ülkesinde aşı olmayan 3 bin sağlık çalışanı açığa alındı
Belediye Meclisi'nden İBB'ye borçlanma yetkisi! İşte rakam
MSB "teröristlere geçit yok" diyerek duyurdu! PKK'ya ağır darbe
Bakanlık 'geçit yok' diyerek müthiş gelişmeyi duyurdu!
Gündem Türkiye genelinde kaç eroin geçirildiği açıklandı
Gündem

Türkiye genelinde kaç eroin geçirildiği açıklandı

Türkiye genelinde yılbaşından bugüne kadar 13 ton eroin ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-16 15:20:00 -
Türkiye genelinde kaç eroin geçirildiği açıklandı

İçişleri Bakanlığı, polis ve jandarma narkotik birimlerince yürütülen operasyonlar sonucunda, bu yıl 13 ton eroinin ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarla bu yıl da zehir tacirlerine göz açtırılmadığı belirtildi.

Emniyet ve jandarma narkotik birimlerince bu yıl 1 Ocak-16 Eylül tarihlerinde 143 bin 787 uyuşturucu operasyonunun düzenlendiği ifade edilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Bakanlığımızın emniyet ve jandarma narkotik birimlerince yürütülen operasyonlar neticesinde bu yıl 13 ton eroin ele geçirildi. Ele geçirilen eroin miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72 arttı. Ayrıca 2021'de bugüne kadar yapılan operasyonlarda, 1 ton 624 kilo sentetik kannabinoid/ bonzai, 2 ton 130 kilo metamfetamin, 1 ton 924 kilo skunk, 3 milyon 15 bin 372 adet captagon, 4 milyon 422 bin 588 sentetik ecza ele geçirildi. Geçen yılın aynı dönemine göre bonzai yüzde 201, metamfetamin yüzde 5, skunk yüzde 3, captagon yüzde 162, sentetik ecza yüzde 25 arttı."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay