  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Türkiye genelinde geçici plakalı taşıtlara denetim
Aktüel

Türkiye genelinde geçici plakalı taşıtlara denetim

Yeniakit Publisher
2020-10-06 15:41:03 -
Türkiye genelinde geçici plakalı taşıtlara denetim

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğünce, 30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında 81 ilde eş zamanlı olarak, geçici plakalı taşıtlara denetim yapıldı.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "Geçici trafik belgeleri ile geçici tescil plakaları" başlıklı 25'inci maddesi doğrultusunda araçların satış, devir ve tescil hizmetlerinin yürütülmesi yönetmeliğinde geçici "trafik belgeleri ve geçici plakaların" verilme esaslarının belirlendiği hatırlatıldı.

Son günlerde "A Geçici Trafik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesi"ne istinaden "prototip veya yol testi" yapacak olan araçlar için düzenlenen "T" geçici plakaların zemini sarı, harf ve rakamları siyah olması zorunlu iken bu uygulamanın suistimal edildiğinin belirtildiği açıklamada, plakaların usulsüz bir şekilde değiştirilerek, beyaz zemin üzerine siyah harf ve rakamdan oluştuğu, araçların prototip veya yol testi amacıyla kullanılması gerekirken amacı dışında trafikte yer aldıkları ve kullanıldıklarının gözlemlendiği kaydedildi.

Söz konusu ihlallerin önlenmesine yönelik olarak 30 Eylül-4 Ekim 2020 tarihleri arasında 24 saat esasına göre 81 ilde eş zamanlı olarak "Geçici Plakalı Taşıtlara" yönelik özel denetim yapıldığının ifade edildiği açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Denetimlerde başta İstanbul ve Muğla illerinde lüks sınıfında yer alan 10 adet aracın beyaz zemin üzerine siyah harf ve rakamdan oluşan geçici plakayla trafikte seyrettiği tespit edilmiş ve trafik yönünden uygulanan idari yaptırımın yanında, konunun mali ve vergi yönünden incelenmek üzere Maliye birimlerine, plakalardaki usulsüzlük boyutuyla ilgili olarak ise TŞOF'a gerekli bildirimler yapıldı.

Ayrıca diğer illerde yapılan denetimlerde 54 araca yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı olarak plaka takıldığı, 119 aracın geçici trafik belgesi ve plakası almadan trafiğe çıkarıldığı veya geçici plakanın süresi bittiği halde kullanıldığı, tespit edilerek işlem yapıldı."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kanada Ermeni lobisine boyun eğdi! İHA ve SİHA'lar için parça üretiyordu
Dünya

Kanada Ermeni lobisine boyun eğdi! İHA ve SİHA'lar için parça üretiyordu

Kanada'da üretilen teknolojilerin Dağlık Karabağ’da kullanıldığı yönündeki iddialar üzerine Kanada Dışişleri Bakanı François-Philippe Champa..
Tutuşup ABD'ye koştular!
Dünya

Tutuşup ABD'ye koştular! "Türkiye S-400'leri aktif edip bize karşı kullandı"

Yunan Kathimerini Gazetesi, 27 Ağustos'ta Kıbrıs Adası açıklarında Güney Kıbrıs, Yunanistan, İtalya ve Fransa'nın katıldığı bir tatbikat esn..
Ermenistan'a destek için bölgeye geldiler!
Dünya

Ermenistan'a destek için bölgeye geldiler!

Azerbaycan-Ermenistan geriliminde tarafsız olduğunu açıklayan Rusya, Ermenistan'a özel bir uçak gönderdi.
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay