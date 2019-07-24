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Türkiye Gastronomi Köyü Projesi hayata geçiriliyor

Sarıyer Bahçeköy Lifepark'da yaklaşık yüz dönüm arazide gerçekleştirilecek proje, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ile entegre çalışacak

24 Temmuz 2019 Çarşamba 16:52
Türkiye Gastronomi Köyü Projesi hayata geçiriliyor

İSTANBUL (AA) - Türk mutfağını dünyaya tanıtacak Türkiye Gastronomi Köyü Projesi, hayata geçirilecek.

Gastronomi Turizmi Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, Türk mutfağını dünyaya tanıtacak önemli bir proje İstanbul'da tanıtılacak.

Derneğin iki yıldır Orman Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile entegre olarak çalıştığı, Türkiye ve İstanbul için turizmde apayrı bir destinasyon olarak yarattığı Türkiye Gastronomi Köyü Projesi, 26 Temmuz'da basın toplantısı ile hayata geçirilecek.

Verilen bilgiye göre, Sarıyer Bahçeköy Lifepark'da yaklaşık 100 dönüm arazide gerçekleştirilecek proje, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ile entegre çalışacak.

Türkiye Gastronomi Köyü, İstanbul’daki 2 bin 500 acentenin yanı sıra Türkiye genelindeki 12 bin seyahat acentesi için de önemli bir gelir kaynağı olacak.

Köyde, Anadolu'nun 7 bölgesinin mutfak kültürü, yerinde görsel showlarla tanıtılacak. Köyde, Anadolu'daki otantik kıyafetlerle orijinal ürünlerin sunulacağı noktalar, doğaya zarar vermeden ahşap konstrüksiyon ile koordine edildi. Proje ile Amerikalı ödüllü mimarlık firmasının da koordinasyonunda Türkiye'nin değerleri tanıtılacak.

Projede dünya mutfaklarına ve kültürüne de yer verilirken, ilk etapta, Hint, Nepal, Özbekistan, İtalya, Fransa, Avusturya, Belçika, ABD, Rusya gibi ülkelerin de mutfak kültürlerine kolayca erişilebilinecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Gürkan Boztepe, Türkiye ve İstanbul için fark getirmeye devam edeceklerini belirtti.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 16:52
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