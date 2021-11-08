Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yeni koronavirüs açıklaması: İşte seyirci yasağı ve alınan karar
Koronavirüs spor camiasını etkilemeye devam ederken TFF’den tedbirlere ilişkin yeni bir açıklama geldi.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, müsabakalarda uygulanacak COVID-19 tedbirlerinde değişiklik yapıldığını duyurdu. Ev sahibi takım seyircisinin stadyum kapasitesinin tamamı oranında müsabakalara alınacağı, deplasman yasağının ise devam edeceği açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu, maçlarda alınan COVID-19 tedbirleri ve seyirci sayısına ilişkin açıklama yaptı.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
"Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası 2021 - 2022 Sezonu müsabakalarında stadyum seyirci kapasitesinin tamamı oranında ev sahibi takım seyircisi alınabilir. Müsabakalara misafir takım seyircisi alınmaz. HES sorgulamasına göre risk grubunda bulunan kişiler ile aşağıdaki koşulları sağlamayanlar stadyuma alınmaz."
Fenerbahçe taraftarı derbiye alınmayacak
Süper Lig’in 13. haftası Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi maça sahne olacak. Alınan son kararlar gereği Galatasaray taraftarları, Nef Stadyumu’nu tam kapasite ile doldurabilecek. Ancak Fenerbahçe taraftarları derbiyi statta izleyemeyecek. Dev mücadele 21 Kasım Pazar günü saat 19.00’da oynanacak.