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Gündem Türkiye Fransa’da düzenlenen saldırıyı kınadı
Gündem

Türkiye Fransa’da düzenlenen saldırıyı kınadı

Fransa’nın Lyon kentindeki Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu'na yönelik silahlı saldırı Dışişleri Bakanlığı tarafından kınandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-01 00:22:00 -
Türkiye Fransa’da düzenlenen saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, saldırıda ağır yaralanan din adamının bir an önce sağlığına kavuşmasının ve bu tür saldırıların son bulması temenni edildi.

Bakanlık, "Fransa’nın Lyon şehrinde bu kez bir Ortodoks din adamına yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz." dedi.

Bakanlığın açıklaması şöyle:

Terörün her türlüsüyle yıllardır mücadele eden bir ülke olarak, Fransız halkına ve Fransa’da yaşayan Ortodoks cemaatine geçmiş olsun dileklerimizi iletirken teröre karşı dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha belirtiyoruz.

Fransa'nın güneyindeki Lyon kentinin 7. bölgesinde Yunan Ortodoks Kilisesi yakınlarında saldırı düzenlendiği, saldırganın av tüfeğiyle papazı vurarak kaçtığı açıklanmıştı.

Fransa'da Yunan Ortodoks kilisesinde saldırı
Fransa'da Yunan Ortodoks kilisesinde saldırı

Aktüel

Fransa'da Yunan Ortodoks kilisesinde saldırı

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