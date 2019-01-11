Türkiye Fotoğraf Yarışması başvurusu için yarın son gün

Bu yıl, Sokak ve Yaşam teması ile gerçekleştirilecek olan yarışmayı, Aktiffelsefe Kültür Derneği gönüllüsü Gizem Bıldırcın ile konuştuk.

Gizem Hanım, Geleneksel Türkiye Fotoğraf Yarışması uzun yıllardır gerçekleştiriliyor. İlk nasıl başlamış? Hangi motivasyonla yola çıkılmış?

Kültürümüze ait özellikleri, değerlerimizi, Anadolu coğrafyasının güzelliklerini belgelemek ve geleceğe aktarmak amacıyla başlatılmış bir belgesel fotoğrafçılık yarışması. Toplumsal değerler zamanla değişime uğruyor, farklı biçimlere bürünüyor ya da, üzülerek söylüyorum, yok oluyor. Bizler bulduğumuzdan daha iyi bir toplum bırakma idealine sahibiz ve biliyoruz ki bunun için de toplumun değerlere sahip çıkmak, korumak ve yaşatarak gelecek nesillere aktarmak gerekiyor. Bu yüzden, zengin coğrafyamızın değerlerini, fotoğraf sanatıyla belgeleyip koruma ve aktarma isteği bu yarışmanın düzenlenmesine vesile olan motivasyonlar olmuş. Elimizdeki arşive dönüp baktığımda ciddi bir arşiv oluşturduğumuzu görüyorum.

Yarışmanın bu yılki konusunun SOKAK ve YAŞAM olarak seçildiğini görüyoruz. Bu konunun seçilmesinde özel bir neden var mı?

Bugüne kadar 23 kez gerçekleştirdiğimiz Geleneksel Türkiye Fotoğraf Yarışması (GTFY) farklı farklı temalara sahipti. Geçtiğimiz yıllarda seçilen; Kıyafetlerimiz, Tarımsal Yaşantı, El Sanatlarımız, Mimari ve İç Mekan, Alışveriş, Oyunlarımız, Şenliklerimiz, Ulaşım, Düğün ve Törenlerimiz, Çevre, İnançlarımız, Müzik ve Yaşam, Esnaf, Sofralarımız, Denizlerimiz ve Göllerimiz, Somut Olmayan Kültürel Miras, Kentsel Yaşam, Müzeler, Ören Yerleri ve İnsan, ilkbahar ve İnsan Orman ve İnsan alt konuları ile Türkiye’de olmayan bir envantere sahip oldu. Seçtiğimiz konuların Anadolu kültürünü ortaya çıkarmaya yönelik olması bizim için çok önemli. Bugün uyandığımızda işe gitmek için sokağa çıkıyoruz, işten gelirken yine sokaktayız. Sokak, bizlerin hayat hikayelerinin gerçeğe dönüştüğü sahne aslında. Alışverişe, kütüphaneye, işe, okula, eğlenmeye, nereye gidersek gidelim sokaktan geçiyoruz. Sokak demek, hayatın ta kendisi demek. Bu nedenle sokaklar, bizi, yani değerlerimizi yansıtan mekânlar olarak ortaya çıkıyor. Sokaklarda da değerlerimizi yaşayıp aktarıyoruz.

Bu yüzden, bu senenin konusu “Sokak ve Yaşam”.



GTFY’nin organizasyonunda yerli ve yabancı kuruluşlar ile de işbirliği yapıyorsunuz. Farklı kurumlarla birlikte çalışmak nasıl bir sinerji yaratıyor?

Yerel değerlerimiz, aynı zamanda bütün insanlığın da zenginliği. Bu nedenle albümlerimizi Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde hazırladık. Dünyada etnoloji, halkbilim çalışan bir sürü bilim insanına bu toprakların değerlerini sunmak istedik. UNESCO ile birlikte yaptığımız çalışmalarda ise yine değerlerimizin hem ulusal hem de uluslararası çapta korunması ve tanıtılması konusunda sergiler düzenlemeyi hedefliyoruz.

Yarışmanın katılım şartları nedir? Kimler katılabilir? Yaş sınırı var mıdır? Fotoğraflar için bir sınırlama var mı

Yarışmamızın şartnamesine http://gelenekselturkiye.org adresinden ulaşabilirsiniz. Yarışmamıza amatör ya da profesyonel herkes katılabilir. Yaş sınırımız yok, fotoğraf özelliklerinin 300dpi kalitesinde olması ve 4mb’lık boyutu aşmaması gerekiyor ki sitemizdeki sisteme yüklenebilsin.

Son olarak yarışmanın son katılım tarihi ne zaman ve hangi kanallardan katılabilir fotoğrafçılar?

11 Ocak 2019 son katılım tarihi. Yarışmacılar http://gelenekselturkiye.org adresinden online başvuru yapabilirler ya da Aktiffelsefe Ankara Genel Merkez’e katılım bilgileri ve eserleri içeren CD’yi kargo ile gönderebilirler.