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Türkiye Finans’tan okul ihtiyaçlarına destek

Türkiye Finans, müşterilerinin okul ihtiyaçlarını karşılamak üzere dert çözen finansman desteği sunuyor.

12 Eylül 2018 Çarşamba 10:20
Türkiye Finans’tan okul ihtiyaçlarına destek

Türkiye Finans’tan yapılan açıklamada dert çözen finansman desteğinden yararlanabilmek için en yakın Türkiye Finans şubesine giderek başvuru yapılabildiği veya “ÇÖZÜM” yazıp bir boşluk bırakarak TC Kimlik Numarası yazılarak “2310”a gönderilebildiği belirtildi. Açıklamada, “Hayata Katılım Bankası” mottosu ile müşteri odaklı hizmet anlayışını benimseyen Türkiye Finans’ın, 299 şubesi ve 3 bin 700’ü aşkın çalışanı ile müşterilerinin tüm ihtiyaçlarına cevap veren ve onların hayatlarını kolaylaştıran yenilikçi ürünler sunmaya devam edeceği aktarıldı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 10:20
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