Türkiye Finans’ta Genel Müdür Murat Akşam oldu

Akşam, Şubat 2020’den bu yana bankada Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Vekilli olarak görev yapıyordu. Akşam’ın 2017’de Türkiye Finans’a girmesinin ardından kurumun ticari bankacılık süreçleri, yenilikçi ve müşteri odaklı bir yaklaşımla dönüşüme uğradı. Genel Müdür Vekilliği döneminde ise yaptığı çalışmalar ve Türkiye’de hem üretimin hem de ticaretin devamlılığına sunduğu katkılar, bankanın geçen yıl yüzde 55 büyümesinde büyük rol oynadı. İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği bölümünden mezun olan Akşam’ın kariyer hayatı 1991’de başladı. Akşam, 1997 yılında bir bankada kredi sorumlusu olarak çalıştı. 2000-2005 döneminde kurumsal krediler müdürü olarak görev aldı. 2005- 2014’te kurumsal ve ticari kredi tahsis direktörü oldu. 2014 sonrasında ise kurumsal bankacılık grup direktörü olarak çalıştı. Akşam 2 Mayıs 2017 itibarıyla Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı olarak Türkiye Finans ailesine katılmıştı.